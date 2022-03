Un label "Ville Impériale - Napoléon" pour Auxonne

Auxonne devient une ville impériale ! Un statut honorifique avec la marque _"Ville Impériale - Napoléon"_, officialisée par la mairie de la commune côte-d'orienne en conseil municipal ce mercredi 2 mars.

Concrètement, la ville d'Auxonne est récompensée pour son patrimoine lié à l'époque napoléonienne, avec le 511e Régiment du Train et le lit où a dormi le futur empereur. On peut notamment admirer sur place une statue de Napoléon Bonaparte, inaugurée en 1857 et trônant encore aujourd'hui devant la mairie d'Auxonne.

Dans le détail, Napoléon Bonaparte a vécu à Auxonne entre 1788 et 1791. Arrivé de sa Corse natale, le futur empereur a été l'un des élèves de l'Ecole royale d'artillerie, marquant de son passage la commune située au sud-ouest de Dijon.

Auxonne rejoint en tout cas le cercle prestigieux des villes labelisées "Ville Impériale-Napoléon", au même titre que Rueil-Malmaison, Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud.