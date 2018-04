Dax, France

Un Landais a reconnu l'une de ses chansons dans le dernier album de la chanteuse Camille. "Je ne veux pas parler de plagiat", annonce Bernard en préambule. D'ailleurs, il préfère ne donner que son prénom et rester anonyme. "Je ne suis pas intéressé par l'argent et je laisse à Camille le bénéfice du doute."

Un thème musical commun

Ces précautions oratoires posées, Bernard raconte : "J'ai l'habitude de me réveiller avec la radio. Un matin, le journaliste annonce "Lasso", le nouveau single de la chanteuse Camille. Et là... j'ai vraiment l'impression de reconnaître ma chanson."

Cette chanson a été composée il y a plus de vingt ans par Bernard, pour son groupe de musique. Style médiéval - rock, dans le registre des musiques traditionnelles : rien à voir avec l'univers de Camille. "C'est le thème musical qui est commun, explique Bernard. Notre mélodie se retrouve dans son refrain. Dans le reste de la chanson, c'est sa création, son style. Cela dit, nos deux chansons peuvent s'harmoniser, se jouer ensemble."

Comment cette chanson aurait-elle pu atterrir dans les mains de Camille ? "Je l'ignore, avoue Bernard. Nous avons édité des CD, à l'époque et je sais qu'ils ont pas mal voyagé. La musique, ça circule."

Le précédent Yvon Guilcher

Bernard a décidé de parler de ses doutes quand il a entendu parler d'une autre affaire similaire : en mars dernier, l'artiste breton Yvon Guilcher accuse Camille d'avoir copié l'une de ses chansons sans le citer. C'est le titre "Les Loups", dans l'album OUÏ de Camille, celui de "Lasso" également. Cette chanson serait très similaire au morceau "Je mène les loups", d'Yvon Guilcher, composée en 1997.

"Yvon Guilcher n'a pas protégé sa chanson, pas plus que je ne l'ai fait, explique Bernard. Dans mon cas, c'est par négligence, mais aussi pour que la musique circule. Le problème n'est pas que Camille s'inspire de la musique traditionnelle, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, ne pas citer le nom de l'artiste, ce n'est pas correct."

Si Bernard refuse de parler de plagiat, c'est parce qu'il n'est pas sûr que la chanteuse parisienne ait eut une intention de spoliation. Il est tout à fait possible qu'elle ait été de bonne fois, assure le Landais. Il insiste : "je ne veux pas d'argent". La musique n'est pas son métier principal, c'est une passion partagée avec son groupe et le public landais qui l'accueille. Pas question, donc, "d'en vouloir" à la chanteuse. En revanche, il note, avec humour, "une certaine collision entre nos deux chansons", et quand un morceau appartient au répertoire traditionnel, cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'auteur.

Contacté, le label Because Music qui représente Camille pour cet album "OUÏ", n'a pas donné suite.