Un Landais compose un hymne pour les ferias de Dax

Ce sera peut-être le nouvel hymne des ferias de Dax cet été. Gauvin Ardrino vit à Hinx, il a 24 ans, et a créé une chanson : la "Cantadacquoise".

la "Cantadacquoise"

France Bleu Gascogne : Comment est née l’idée de cette chanson ?

Gauvin Ardrino : Un de mes cousins fait partie d’une pen͂a dacquoise. Il m'a dit un jour qu’il en avait un peu marre d’écouter tout le temps l’Aviron bayonnais. J'étais d'accord avec lui, nous étions aux fêtes de Dax et tout le monde chantait le chant Bayonne, c'est dommage. Du coup, à la rigolade, je lui ai dis que j’allais essayer de composer quelque chose. Dans la semaine, je m’y suis collé et j'ai voulu m’appliqué. Puis totalement par hasard, lors d’un casting pour The Voice, où j’ai joué sur une scène ouverte à Hossegor, Renan Mazéas, compositeur de musique, est venu me voir après ma prestation pour me féliciter. Il m’a demandé si j’avais d’autres projets en cours. Je lui ai parlé de la chanson pour les ferias et il a trouvé ça génial.

L'album de la "Cantadaquoise" © Radio France - Mathilde Goussebaire

Comment avez-vous composé la musique ?

Je me suis dit que pour composer une telle musique, ça allait être compliqué… Parce que je n’ai jamais composé de chansons dans ce registre musical, et puis c’était à la base pour faire plaisir à mon cousin. Jamais je n’avais imaginé que ça allait prendre une telle ampleur. J’ai juste laissé venir l’inspiration. Et un soir, aux alentours de 4 heures du matin en allant me coucher, quelques notes commencent à me venir à l’esprit. Je les enregistre sur mon logiciel de composition avant de partir au lit et, une fois dans ma chambre, impossible de dormir car la mélodie me trottait dans la tête. J’y suis finalement retourné, pour composer la "Cantadacquoise" jusqu’à 7 heures du matin. Le lendemain, j’ai fait écouter à mon père ma production. Il a été de suite enthousiasmé et m’a donné deux ou trois conseils sur les instruments à rajouter ou à enlever. Et ça a abouti sur la "Cantadacquoise".

Elle parle de quoi cette musique ?

C’est vraiment pour offrir une chanson à Dax, pas au patrimoine car je n’ai pas cette prétention. Mon but n’est pas de me faire de l’argent dessus mais plutôt pour que Dax ait sa chanson. J’ai beaucoup parlé de rassemblement, des couleurs de Dax et des valeurs que les ferias de Dax véhiculent. Je voulais juste retransmettre la joie des festayres au travers de cet hymne.