Un jeune Mayennais se lance dans la rénovation d'écuries datant de 1910

Une bâtisse de près de 800 mètres carré est rénovée à Ruillé-Froid-Fonds pour accueillir des réceptions et mariages dans un an et demi. Valentin Pottier et son père, passionnés d'histoire, ont commencé les travaux il y a six mois.

Ruillé-Froid-Fonds, France

La vieille bâtisse de 800 mètres carrés se trouve à Ruillé-Froid-Fonds. Valentin Pottier cherche depuis trois ans un bâtiment à rénover, c'était son rêve. Eh bien, il s'est réalisé! Depuis maintenant six mois, ce Lavallois est tous les jours sur le chantier.

Un patrimoine mystérieux

En commençant les travaux avec son père et des entreprises, Valentin a trouvé des inscriptions, "sous le parquet on a retrouvé un nom avec une date, 1892. C'est sans doute le nom de celui qui a posé le parquet, raconte Valentin. Sur une pierre, on a retrouvé le nom des maçons avec la date, juillet 1899. J'ai aussi retrouvé des papiers datant de 1830. Cela n'a aucune valeur marchande mais ça m'éclate !"

Ces écuries n'existent pas dans les archives départementales. En revanche, Valentin a pu trouver des éléments historiques sur Internet, "ces écuries se trouvaient sur des terres qui appartenaient au comte de Henri Geoffroy de la Planche de Ruillé. C'était un sculpteur passionné par les chevaux."

Sur cette bâtisse de 45 mètres de long des chevaux sont représentés dans des cartouches. - Valentin Pottier

C'est son père, Eric, 55 ans, pharmacien qui a découvert ces écuries de 8 mètres de haut, 45 mètres de long et 10 de large au bord d'un grand étang. "Quand j'ai vu ce bâtiment caché, on s'est pris de passion pour lui avec mon fils, sourit Eric. Et on s'est dit qu'il fallait le sauver."

A partir de ce mois-ci, des entreprises vont retravailler la façade et les pierres ainsi que la charpente. Valentin et son père ont choisi ce bâtiment parce que son architecture les fascine, "c'est tout le travail de la taille de pierre, notamment les têtes de chevaux dans les cartouches. La charpente qui était en parquet de chêne, précise Valentin. Tout ce qui a été fait a été conçu pour durer dans le temps et pour être vraiment parfait."

Les écuries deviendront d'ici un an et demi une salle de réception. - Valentin Pottier