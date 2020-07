"Un lieu magique" : le théâtre reprend ses droits à la forteresse de Cluis-Dessous

La 31e édition du festival de théâtre de Cluis débute ce vendredi 24 juillet. Les précautions sont prises sur le plan sanitaire. Mais la fête de la culture est maintenue pour le plus grand plaisir des comédiens et des spectateurs.

C'est un rendez-vous incontournable tous les deux ans à la forteresse de Cluis-Dessous, dans l'Indre. Le festival de théâtre organisé par l'association "Le Manteau d'Arlequin" débute ce vendredi 24 juillet. Malgré le contexte sanitaire difficile, les comédiens ont à cœur de jouer "La nuit des Rois", la pièce de Shakespeare. Une représentation en plein air aura lieu chaque soir à 21 heures jusqu'au dimanche 2 août.

Les ultimes répétitions pour les comédiens avant la première vendredi 24 juillet © Radio France - Jérôme Collin

La culture reprend vie petit à petit

"Cette année est particulière avec le Covid. Il y a eu beaucoup de réflexion sur la capacité à faire le spectacle, à l'organisation. On sentait de la part des comédiens et des habitants du village que ça aurait été une vraie déception de ne rien avoir cet été, de ne pas avoir de spectacle", souligne Sophie, l'une des comédiennes, entre deux répétitions. "Après cinq mois sans rien, c'est très agréable de faire du théâtre tout simplement. Je pense qu'on va donner du bonheur aux spectateurs", poursuit Baptiste, enthousiaste.

Pour le village de Cluis et ses moins de 1.000 habitants, le festival de théâtre est une animation importante. "Les habitants sont habitués à venir tous les deux ans. Tout le monde se fédère, les jeunes et les anciens, c'est un vrai projet de village", précise Sophie. "Il n'y a pas eu de spectacles et de concerts depuis très longtemps, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se détendre, de retrouver un moment de divertissement, de se faire plaisir", avance-t-elle.

La forteresse de Cluis-Dessous accueille ce festival de théâtre tous les deux ans © Radio France - Jérôme Collin

Les précautions sanitaires sont prises

Pour rassurer les spectateurs, un protocole sanitaire est mis en place. Pas plus de 100 spectateurs chaque soir. Des gradins espacés de plusieurs mètres les uns des autres. Le port du masque conseillé. "On s'est dit que ça n'était plus dangereux de s'asseoir et de regarder un spectacle que d'aller faire ses courses", explique Béatrice Barnes, metteuse en scène. "On veut vraiment défendre la culture dans ces temps difficiles, être proche des gens et avec eux. En plus, on a la forteresse autour de nous, c'est vraiment magique comme lieu", poursuit-elle.