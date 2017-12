Un ligérien sur les premiers primes en public de la Nouvelle Star !

La Loire est représentée sur les plateaux de la Nouvelle Star ! Victor Goun's, 19 ans, a été sélectionné parmi les douze les finalistes qui accèdent aux premières épreuves en public, diffusés demain, le 6 décembre, sur M6.

Un ligérien sera en prime time ce mercredi 6 décembre pour la Nouvelle Star ! Il s'appelle Victor Goun's, il a 19 ans et vient de Villars. Il a été sélectionné parmi les 12 chanteurs et chanteuses qui accèdent aux primes en public !

Je suis resté assis sur une chaise pendant 10 heures, alors quand ils sont venus me chercher, je dormais presque." Victor Goun's, candidat à la Nouvelle Star 2017 raconte les castings.

Pour en arriver là, le chemin n'a pas été évident : le jeune homme a d'abord dû se confronter aux castings, et faire face au jury composé des chanteurs Benjamin Biolay et Cœur de Pirate, et des producteurs Dany Synthé et Nathalie Doennec à Lyon. Il était convoqué en même temps qu'une trentaine d'autres candidats à 8 heures du matin, et il a attendu jusqu'à 18 heures avant de chanter : "Je suis resté assis sur une chaise pendant 10 heures, alors quand ils sont venus me chercher, je dormais presque" racontait-il dans notre studio le 8 novembre dernier. En quinze minutes, il fallait se remettre dedans et puis ... cartonner !

Pari réussi, ça passe pour le jeune ligérien, ainsi que les étapes suivantes, qui le mènent jusqu'aux premières épreuves en public, parmi 12 finalistes. Forcément le stress est là, mais Victor Goun's peut compter sur ses proches, parmi lesquels Enrico Martorina.

Déjà un album enregistré à Dublin, en Irlande

Ils ont donné plusieurs concerts ensemble dans la région stéphanoise, et Enrico Martorina a lui-même participé à The Voice l'année dernière, un autre télé-crochet musical. Alors il conseille au mieux son ami : "La chose la plus importante qu'il faut qu'il comprenne par rapport à ses angoisses, c'est qu'il ne faut pas qu'il vise la première place, c'est que cette émission soit un tremplin pour lui. Le but c'est de continuer derrière et de faire carrière dans la musique."

Et Victor Goun's se donne les moyens d'entamer cette carrière : il compte plusieurs reprises sur sa chaîne Youtube et est parti en Irlande pour enregistrer un album à Dublin.

Le premier prime en public de la Nouvelle Star est diffusé le mercredi 6 décembre à 21 heures sur M6.