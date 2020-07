VIDÉO - Un Lillois fait danser Jennifer Lopez

Un danseur lillois de hip-hop Jibril Maillot participe à la quatrième saison du concours de danse World of Dance sur la chaîne NBC aux Etats-Unis avec Jennifer Lopez dans le jury. Et elle a été impressionnée ! On saura ce mercredi si l'aventure continue ou non pour le danseur de Lille.

"C'était impressionnant!" : c'est ainsi que la chanteuse Jennifer Lopez a qualifié la prestation de la compagnie de danse française Géométrie Variable dans le concours de danse qu'elle produit sur la chaîne NBC. Un premier tour réussi donc pour les Français parmi lesquels se trouve Jibril Maillot, un Lillois de 30 ans. La prestation des Français a même tellement plu à la chanteuse et aux deux autres membres du jury qu'ils ont rejoints les danseurs pour apprendre leurs mouvements. Un passage remarqué qui pourrait emmener loin la compagnie française. C'est ce mercredi que l'on doit savoir si le danseur lillois et ses acolytes poursuivent l'aventure dans l'émission.

Les vidéos de leurs chorégraphies partagées par Will Smith et Mathieu Kassovitz

L'aventure a en fait commencé il y a deux ans déjà pour les Français. "Nous avons posté sur les réseaux sociaux des vidéos de nos chorégraphies, et ces vidéos ont été partagées par des personnalités comme Matthieu Kassovitz en France mais aussi comme Will Smith ou encore Elle DeGeneres [animatrice de talk show très connue] aux Etats-Unis", explique le Lillois Jibril Maillot. C'est ainsi que les producteurs de l'émission ont repéré les Français et voulaient les faire participer à l'émission. Il a fallu deux ans pour que la compagnie Géométrie Variable, composée de cinq danseurs, arrive à se dégager des dates pour prendre part à cette aventure américaine.

Le Lillois Jibril Maillot, 30 ans, membre de la compagnie Géométrie variable, a commencé à danser à 17 ans © Radio France - Odile Senellart

Elle commence pour de bon en février. Trois des cinq membres de la compagnie s'envolent pour Los Angeles avec un aller simple pour participer à l'émission dans laquelle ils se retrouvent confrontés à des danseurs venus du monde entier. Et la magie de leur chorégraphie si singulière opère: leur prestation séduit le jury et leur donne droit d'accéder au second tour dans lequel ils sont en duel face à d'autres danseurs. La marque de fabrique de Géométrie variable, ce sont des figures très géographiques, principalement avec les avant-bras. Des danseurs dessinent tout type de formes en restant toujours en contact les uns avec les autres.

"Les équipes de production nous ont dit que ça n'était jamais arrivé: Jennifer Lopez n'était jamais venu rejoindre des danseurs sur les trois premières éditions", savoure Jibril Maillot. Dès la fin de la prestation des danseurs, les jurés les ont rejoint pour apprendre quelques-uns de leurs mouvements. "C'est après-coup qu'on se sent impressionné, en regardant les vidéo, mais sur le moment, non, on était cool! Nous sommes restés sereins, ça nous a donné encore plus d'énergie", explique le danseur Lillois.

Il faut dire que les danseurs français n'en sont pas à leur coup d'essai: ils se sont déjà produits dans le monde entier. Ils avaient plus de 70 dates de prévues cette année à partir du mois de mai, avec une tournée en Angleterre, une autre en France et enfin une aux Etats-Unis justement avec la tournée du NBC World of Dance"; elles ont toutes été annulées en raison de la crise sanitaire. Mais ça n'est que partie remise. Même si l'émission a dû être modifiée en raison de la crise sanitaire et que les participants du monde entier ont dû rentrer chez eux plus tôt que prévu, le Lillois a noué de nombreux contacts lors du tournage de l'émission aux Etats-Unis, et il espère qu'ils aboutiront à plusieurs collaborations aux Etats-Unis. Et quand on lui demande de résumer en un mot l'aventure qu'il vient de vivre avec ce NBC World of Dance, la réponse fuse: "exceptionnel!".