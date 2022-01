Un Lillois trouve des œuvres anonymes sous un abribus, il lance un appel pour retrouver l'artiste

Imaginez trouver un trésor en pleine rue, sous un abribus... C'est ce qui est arrivé à ce Lillois : le week-end de de la Saint-Sylvestre, il a trouvé un corpus d'œuvres d'arts. Des dessins, des peintures mais surtout plusieurs planches originales de bandes dessinées, numérotées, mais pas signées. Ce jeune Lillois s'est mis en tête de retrouver coûte que coûte leur propriétaire. Il a posté un avis de recherche sur Facebook, partagé plus d'un millier de fois.

Sous un abribus

Des œuvres que ce Lillois nommé Maxime a trouvé totalement au hasard. Elles étaient abandonnées à un arrêt de bus, en plein centre-ville de Lille. "Il pleuvait des cordes, il n'y avait plus que moi à l'arrêt de bus, raconte-il. Je me suis dit que ça allait prendre l'humidité, alors j'ai tout récupéré."

Un corpus format A3, de 5 centimètres d'épaisseur, contenant un mélange de caricatures, de peintures, et de planches de bandes dessinées particulièrement travaillées. "J'en ai une quinzaine, numérotées, mais il en manque et cela ne forme pas une suite", décrit Maxime. Aucune n'est signée. Pas moyen non plus de trouver des indices dans le texte : les bulles ne sont pas encore remplies.

Pas moyen de trouver des indices dans le texte ! - Maxime P. (document transmis)

Appel à la mobilisation

Premier réflexe, en ramenant les documents chez lui : il publie sur le groupe Facebook "Objets trouvés et perdus à Lille". Il raconte également son histoire dans les pages de nos confrères de la Voix du Nord.

Très vite, la mobilisation grandit. "Je pense que les gens se sentent concernés quand ils voient la beauté des œuvres, explique Maxime, lui-même étonné par l'ampleur prise par sa trouvaille. Ils se mettent à la place de la personne qui a perdu ses planches, me donnent des conseils !"

Mais le Nordiste veut même aller plus loin : "Si des gens veulent venir investiguer avec moi, ça peut être marrant, rigole celui qui a un moment imaginé que sa découverte faisait partie d'une chasse au trésor géante dans Lille. Comme ça, peut-être qu'on apparaîtra dans les remerciements quand le livre sera terminé !"

Dans les magasins de BD, les passionnés ne reconnaissent pas la patte d'un auteur particulier, mais tous s'accordent à dire que c'est le travail d'un professionnel, ou d'un professionnel en devenir... Prochaine étape pour Maxime, donc : appeler les écoles d'art des alentours, pour savoir si l'artiste est parmi leurs élèves.