VIDÉO - Un lionceau vieux de 46.500 ans à la grotte Chauvet 2

C'est une première en France. Le lionceau retrouvé en 2015 dans les glaces de Yakoutie à l'est de la Russie est arrivé ce mardi à la grotte Chauvet 2. Il sera la pièce maîtresse de l'exposition "Des lions et des hommes" jusqu'au 22 septembre.

Vallon-Pont-d'Arc, France

Le lionceau est arrivé dans une glacière portée par son découvreur. Le lionceau a été trouvé en Yakoutie au nord-est de la Russie pris dans les glaces au bord de la rivière Uyandina. Et il a été baptisé Uyan.

L'arrivée du lionceau à la grotte Chauvet 2. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un bébé lion des cavernes mort juste après sa naissance

Ce lionceau mesure 42 centimètres de long. Sa mort a été provoquée par un effondrement de sa tanière. Il d'ailleurs ingéré de l'argile avant de mourir et on n'a pas retrouvé de lait maternel dans son estomac. Il a du vivre quelques heures ou au plus quelques jours. Puis le petit cadavre a été congelé dans les glaces avant d'être découvert en 2015. Les lions des cavernes avaient colonisé toute l'Eurasie à cette époque. Il est contemporain des peintures de la grotte Chauvet. Il a été d'ailleurs dessiné sur ces murs.

Un lion des cavernes adulte © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des lions et des hommes

Ce lionceau congelé fait partie de l'exposition "Des lions et des hommes" qui sera ouverte au public à partir du 6 avril à la grotte Chauvet 2 et qui se terminera le 22 septembre. Le lionceau qui en constitue la pièce maîtresse a été déballé avec précaution. Il a été placé dans une armoire réfrigérée à moins 20°.