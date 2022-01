Un livre pour célébrer les 20 ans de la Fête de la soupe à Lille

"A la soupe! 20 ans de festival": c'est le titre du livre qui vient d'être publié et qui retrace les 20 ans de la Louche d'or, le festival international de la fête de la soupe dans le quartier Wazemmes, à Lille, devenu au fil des ans une institution dans la région. Chaque 1er mai, le festival attire 150 participants qui viennent présenter leur soupe mais surtout entre 40.000 et 50.000 personnes qui viennent profiter de l'ambiance et des spectacles de rue et des concerts proposés pour l'occasion.

Le livre présente le vainqueur de chacune des édition et propose la recette de sa soupe © Corbis - Odile Senellart

Pourtant, il ne devait s'agir à l'origine que d'une petite fête de quartier, organisée par l'association lilloise Attacafa, qui continue aujourd'hui à organiser l'événement. Pour sa directrice, Emmanuel Niquet-Châtelet, rien ne laissait imaginer que le festival prendrait une telle ampleur: "Certains habitants du quartier nous avaient demandé d'organiser une fête à l'image du quartier, c'est-à-dire faire le tour du monde sans bouger du quartier et c'est né comme ça!". Année après année, le festival est devenu un incontournable du 1er mai à Lille, au point donc d'y consacrer un livre!

A défaut d'avoir pu profiter de la fête en 2020 et 2021, annulée en raison du Covid, vous pouvez vous replongez dans l'esprit du festival à travers les 130 pages du livre écrit par Laurent Petit, qui a lui-même participé au festival et a même été président du jury en 2017. Le livre revient de façon chronologique sur les différentes éditions du festival, avec à chaque fois l'interview du vainqueur, la recette de sa soupe, les photos des moments les plus marquants de l'édition, le tout saupoudré de poésie concoctée par Laurent Petit, de textes originaux ou d'extraits de textes qui ont marqué le festival. Le livre propose aussi des documents audio et video via une application gratuite, documents à retrouver également sur la chaîne Youtube de la Louche d'Or.

"A la soupe! 20 ans d'un festival", publié chez Invenit & Attacafa, 18€.