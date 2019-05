Un livre pour tout savoir sur l'histoire du football en Touraine

Indre-et-Loire, France

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le foot tourangeau est désormais compilé dans un livre intitulé "Une histoire du football en Touraine". L'ouvrage est disponible en pré-vente à partir de ce mercredi matin sur internet, et jusqu'au 11 juin, avant sa sortie en librairie dans un mois.

Cet ouvrage est né de la volonté de laisser une trace, de rassembler cette mémoire, puis de transmettre un patrimoine, de créer des passerelles entre les époques et les générations de Tourangeaux passionnés de sport et ambassadeurs de leur territoire.

Ce livre a été co-écrit par 3 journalistes tourangeaux, Benjamin Henry, Jean-Éric Zabrodsky (ancien journaliste sportif de la Nouvelle République pendant 40 ans) et Antoine Burbaud. Le livre comporte plusieurs dizaines d'interviews, de portraits, de souvenirs, de récits, de secrets... Sur celles et ceux qui ont fait et marqué l'histoire de ce sport sur le territoire, ces 60 dernières années. On pense à Olivier Giroud, Delio Onnis, Laurent Koscielny, Armand Raimbault, Omar Da Fonseca, Patrick Vieira, Sonia Bompastor, les jeunes de la Gambardella 2018, Stéphane Dalmat, Bruno Baronchelli, Jimmy Adjovi-Boco...

Jean-Eric Zabrodski était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi 21 mai à 7h50. Il est revenu sur la genèse de ce livre, et un peu (beaucoup) sur la situation au Tours FC.....

Jean-Eric Zabrodski, ancien journaliste sportif à la Nouvelle République Copier

Pour suivre l'actualité du projet au quotidien, deux solutions, le compte Twitter, ou la page Facebook.