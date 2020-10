Un livre-recette pour les tout petits de la chef Anne Catherine Baude de Wavrechain sous Denain

Anne-Catherine Baude et ses 2 apprentis chefs Gaspard et Leopold

Pendant le confinement Anne-Catherine Baude a troqué quelques heures ses casseroles et ses ustensiles pour dessiner Cookie, le personnage principal de son histoire, et avec les conseils de ses 2 fistons Gaspard et Leopold elle a imaginé son premier livre recette pour les 3-5 ans.

La chef à domicile qui fait aussi des ateliers cuisine pour les enfants trouvait qu'il y avait très peu de livres support pour les plus petits, elle a donc décidé d'inventer une histoire pour que les enfants accrochent plus.

C'est donc cookie avec sa toque blanche qui cherche son chocolat pour faire des muffins, mais sur les conseils de la cuillère et du saladier, il prépare aussi des muffins au citron et à la fraise

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Cookie cherche son chocolat © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

L'objectif de la chef c'est d'initier le plus tôt possible les enfants à la cuisine, au fait maison avec les ingrédients les plus naturels possibles pour leur santé, par exemple pas de sucre vanillé pour les muffins, mais une vraie gousse de vanille.

La maman est déjà en train de finir un deuxième livre sur du salé cette fois avec Potato, la patate douce en personnage principal, et elle imagine aussi des BD pour les plus grands.

Cookie cherche son chocolat, est disponible en ligne sur les sites de la Fnac ou du Furet du Nord ou en appelant Anne Catherine Baude au 06.81.72.75.12