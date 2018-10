Benjamin Pavard, le jeune footballeur de 22 ans, originaire du Nord, signe la préface d'un livre sur la Coupe du monde 2018 écrit par le journaliste de télévision Rodolphe Gaudin et qui vient de paraître aux Editions Larousse.

« Coupe du Monde 2018, les plus grands moments », c'est le titre d'un magnifique livre qui vient de sortir chez Larousse. Il retrace le parcours des Bleus tout au long de la compétition jusqu'à la victoire face à la Croatie. Le livre a été écrit par Rodolphe Gaudin, journaliste de France Télévisions, qui a demandé à Benjamin Pavard de le préfacer. Ce que le jeune footballeur, originaire de Jeumont dans le Nord, a accepté.

On ne l'attendait pas en héros national

« Benjamin Pavard, c'est celui que l'on attendait pas dans la liste des 23 joueurs de l'équipe de France », a expliqué Rodolphe Gaudin mercredi sur France Bleu Nord, « On ne l'attendait pas titulaire et on ne l'attendait pas en héros national qu'il est devenu en marquant cette magnifique frappe contre l'Argentine ».

L'auteur du livre ne connaissait pas du tout Benjamin Pavard avant la coupe du monde. Il a réussi à entrer en contact avec ses parent. Il a tout de suite accroché avec le papa qui l'a mis en relation avec son fils. Il faut dire que Rodolphe Gaudin avait déjà écrit un livre sur la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016.

Un livre illustré avec de nombreuses photos

Le livre fait la part belle aux photos. Tous les matchs de la Coupe du monde sont résumés. Chaque match a sa page. Et pour chaque rencontre, Rodolphe Gaudin désigne l'homme du match.

L'auteur insiste sur les critiques qui ont plu sur cette équipe dans la première partie de la compétition avant un huitième de finale de légende face à l'Argentine et cette fameuse frappe de Benjamin Pavard. Pour le journaliste, Benjamin Pavard avec sa frappe venue de nulle part illustre à merveille cette équipe que personne ne donnait gagnante et qui a déjoué tous les pronostics.

On a une belle génération qui va aller encore très très loin

Dans son livre, Rodolphe Gaudin donne aussi un coup de projecteur sur le footballeur Lillois Raphaël Varane, « une valeur sûre de l'équipe de France ». « Vous avez vraiment de la chance dans la région d'avoir deux nordistes qui poussent cette équipe. Grace à eux, on a eu une deuxième étoile. Je me dis que ce n'est pas fini, qu'on a une belle génération qui va aller encore très très loin », s’enthousiasme le journaliste de France Télévisions.

"Coupe du monde 2018, les plus grands moments", un livre paru aux éditions Larousse. Il est vendu au prix de 14,95 euros.