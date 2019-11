Un livre sur les commerces de Belfort d'hier à aujourd'hui

Belfort, France

A quoi ressemblait les commerces de Belfort avant ? Un livre répond à cette question. Il s'intitule: Histoire de commerce, ville de Belfort d'hier à aujourd'hui. 133 pages avec à gauche des photos en noir et blanc, à droite d'autres en couleur qui permettent de voir comment étaient les commerces avant, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.

Avant-après

"Ici par exemple on voit les Galeries modernes, décrit Florence Besancenot, en feuilletant le livre. Elle est l'adjointe en charge du commerce à la mairie de Belfort et c'est elle qui a porté ce projet d'ouvrage. Ces galeries se trouvaient devant l'actuel Monoprix. C'était un bâtiment magnifique qui a brûlé malheureusement. Il a été reconstruit par la suite."

Les anciennes Galeries modernes de Belfort, boulevard Carnot. Extrait du livre

L'histoire de ce livre commence avec l'installation d'anciennes photos du marché Fréry au sein même du bâtiment pour montrer son évolution. Puis, une exposition permanente a été installée en juillet mettant en avant 60 commerces avec des plaques et des totems. Des photos anciennes ont été installées devant, toutes recensées dans un livre consultable en mairie. "On s'est rendu compte que ça plaisait vraiment aux Belfortains, raconte Florence Besancenot. Ils qui nous ont dit, on aimerait se procurer ces photographies, est-ce que le livre consultable à l'hôtel de ville vous ne pourriez pas le mettre à disposition du public ?"

Le café du commerce à Belfort, faubourg de France. Aujourd'hui, il y a un magasin de mode et d'optique. Extrait du livre

Un deuxième tome en préparation

Le livre - comme l'exposition - , met à l'honneur des commerces du centre-ville de Belfort, du faubourg de France ou encore du quartier de la gare. Mais il est indiqué sur la couverture "tome 1" car un deuxième ouvrage est déjà en cours de préparation. "On en train de rechercher d'autres photos, qui viennent d'ailleurs pour la plupart spontanément car les gens se sont pris au jeu d'Histoire de commerce, sourit Florence Besancenot."

L'imprimerie Schmitt, ancienne librairie principale de Belfort, située faubourg de France. Extrait du livre.

Ce deuxième tome va porter notamment sur les commerces de l'avenue Jean Jaurès. Si vous avez des photos anciennes de commerces belfortains, vous pouvez contacter la mairie. En attendant, le tome 1 est disponible à l'office de tourisme de Belfort ou au musée d'Histoire de la Citadelle pour 12 euros. Les deux cents premiers exemplaires sont d'ores et déjà épuisés mais le livre sera réédité. Il y a aussi un plan de l'exposition qu'il est possible de se procurer gratuitement.