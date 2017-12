Un livre sur les Landais de The Inspector Cluzo

Un livre sort en rayon ce mardi sur le groupe de rock gascon The Inspector Cluzo. Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts, agriculteurs à Eyres-Moncube, fêteront leurs 10 ans de carrière en 2018.

On ne les connait vraiment en France que depuis deux ans mais ailleurs dans le monde, cela fait une décennie qu'ils font carrière dans la musique rock ! Les agriculteurs landais de The Inspector Cluzo fêteront leurs 10 ans de carrière au printemps 2018. Alors pour mieux les connaître, un livre sort en rayon ce mardi 5 décembre : "The Inspector Cluzo, rockfarmers", signé Romain Lejeune, journaliste aux Inrockuptibles et à la tête de sa propre boîte d’édition, les éditions Braquage.

"On a tout raconté depuis le début et en fait, il s’en est passées des choses !"

Romain Lejeune a donc passé un an, en immersion auprès des deux musiciens. Il a interviewé leurs proches aussi bien dans le monde de l’agriculture que dans celui de la musique. "On a tout raconté depuis le début, se souvient Mathieu Jourdain, l’un des deux musiciens, et c’est là qu’on s’est rendus compte qu’en fait, il s’en est passées des choses depuis notre rencontre en maths sup à Mont-de-Marsan jusqu’à nos débuts dans le plus gros festival du Japon, au pied du Mont-Fuji."

"On gave des oies alors dans le monde écolo-vegan de la musique on est des vrais méchants"

Et effectivement depuis leurs débuts, les Inspector Cluzo ont fait plus de 700 dates dans 44 pays. Tout ça, sans oublier la Gascogne. "Nous on refuse des dates évidement, assume Laurent Lacrouts, le guitariste et chanteur. D’octobre à janvier c’est le gavage et tanpis pour les festivals. Au début les promoteurs ne comprenaient pas mais finalement le public comprend. L’essentiel pour nous c’est la musique, faire du bon foie. Et ça marche."

"Un seul groupe dans le monde qui vit de front deux vies aussi différentes"

Des valeurs qui font de The Inspector Cluzo de vrais OVNI dans le monde de la musique. Plus que ça même pour Romain Lejeune. "Il n’y a pas un seul groupe au monde qui vit de front deux vies aussi différentes. S’il y a des choses indispensables à faire à la ferme, ils refuseront une date importante par respect pour leur terre, pour leurs animaux et leur rythme de vie, c’est ce qui fait d’eux des vrais rockfarmers comme le titre du livre l’indique"