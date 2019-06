Un livre vous propose d'aller sur les traces de la Renaissance en région Centre-Val de Loire

Châteauroux, France

Vanessa Lamorlette, photographe du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire au Service Patrimoine et Inventaire, a participé à la réalisation de l'ouvrage "Renaissance en région Centre-Val de Loire", paru le 24 mai. Une publication dans le cadre des festivités des 500 ans de la Renaissance.

Un patrimoine accessible à tous mais parfois aussi chez des particuliers

"Il est intéressant de montrer le patrimoine de la Renaissance autrement, par le biais de belles photos. On a pris le parti de le scinder en six parties géographiques qui incitent à la balade et à la découverte", explique Vanessa Lamorlette. "En Berry, on va retrouver du patrimoine et des édifices célèbres : l'hôtel Lallemant à Bourges. Il y a des petites choses plus atypiques comme des maisons en bois, du patrimoine que l'on voit moins. On montre des édifices célèbres et puis des choses qu'on voit moins. Une serrure de porte, des œuvres, des tableaux dans des sites pas toujours ouverts au public. On fait connaître autant l'architecture que les objets, le mobilier", précise la photographe.