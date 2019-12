Un livret de portraits et témoignages remis à des résidents d'Ehpad à Belfort

Les résidents de plusieurs Ehpad dans le Territoire de la Belfort et de Suisse ont reçu, début décembre, un livret dans lequel ils se sont prêtés au jeu du portrait photo et écrit. Derrière ce travail artistique, deux artistes : Clément Martin et Nicolas Turon de la compagnie des Ô.