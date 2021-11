Plus de 430.000 entrées pour le film d'animation Pil, réalisé en Occitanie

Le long-métrage d'animation "Pil" a cumulé plus de 430.000 entrées depuis sa sortie le 11 août 2021. Le film et la post-production ont été réalisés en Occitanie, le mixage et l'étalonnage à Montpellier. Le réalisateur s'est aussi inspiré des paysages de la région pour l'ambiance médiévale du film.

Après le succès du long-métrage "Les As de la jungle" et l'échec de "Terra Willy, c'est un pari gagné pour la société TATproductions. Seulement, trois mois après sa sortie, plus de 430.000 personnes se sont rendues en salle pour suivre les aventures de Pil, une jeune orpheline devenue princesse du château de Roc-en-Brume à cause d'un quiproquo. Accompagnée d'un garde du château et d'un bouffon, elle se lance dans le sauvetage du prince héritier transformé en un drôle d'animal par enchantement. Ce film d'animation va voyager à l'international, dès le mois de décembre il sera exporté dans 60 pays du monde entier.

Le film s'exporte à l'étranger. Julien Fournet Copier

Un long-métrage ancré en Occitanie

La fabrication de ce film d'animation est complétement locale, c'est un choix de TATproductions. Les musiques ont été composées à Toulouse par Olivier Cussac. À Montpellier, la société de production et de post-production French Kiss Production, et le studio de post-production Saraband ont été choisis pour l'étalonnage et le mixage. Les producteurs du long-métrage ont aussi pu profiter du soutien de la Région et de Toulouse Métropole. Mais cet ancrage à l'Occitanie peut également se retrouver dans le film lui-même. Les décors médiévaux sont inspirés des paysages de la région, le château de Roc-en-Brume, la cité de Carcassonne (Aude), le village de Rocamadour (Lot), ou encore les citadelles de Montségur (Ariège) et de Quéribus (Aude). Des clins d'œil à notre sud sont aussi présents dans des petits détails du long-métrage. Outre des couleurs, des costumes et des accessoires qui rappellent la région, on peut retrouver l'expression "coucarel" qui vient en fait de "macarèl" une interjection issue du patois occitan. Ce mot peut exprimer de la colère, de l'étonnement ou encore de l'admiration.

Un film 100% made in Occitanie. Julien Fournet Copier

Ce long-métrage tout public cherche à casser les codes avec son héroïne Pil, une "anti-princesse" à l'opposé des clichés sur les femmes. Il veut déconstruire les idées reçues au sujet de l'exclusion et cherche à montrer qu'il y a de la noblesse en chacun de nous.

Le réalisateur veut casser les codes du film de contes de fées. Julien Fournet Copier

Ce film d'animation est encore à l'affiche au cinéma, au Gaumont d'Odysseum, à Montpellier.

Deux projections en présence du réalisateur Julien Fournet sont aussi programmées dans l'Hérault :

- Cinémistral à Frontignan la Peyrade, le jeudi 04 novembre à 14h15

- Cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux, le vendredi 05 novembre à 16h30.