Un loueur de vélos électriques à cavaillon inaugure la formule "ballade pique-nique à emporter".

Innover avec la crise sanitaire , c'est le pari de Tony Pereira, patron de La Pédale douce, cours Carnot à cavaillon. Vendeur et loueur de vélos en particulier à assistance électrique il a eu l'idée de mettre a disposition le vélo et le casse croûte pour les grandes ballades. "Habituellement, on fait partir les gens avec les vélos et selon ce qu'ils souhaitent faire, on leur recommande, on va dire, des étapes ou des restaurants, des lieux un peu sympathiques pour qu'ils puissent se restaurer. Or, là, cette année, _c'est plus compliqué avec les restos fermés_. Même si il y a encore des lieux où il y a de la vente à emporter. Mais bon, je me suis dit , tiens, pourquoi pas travailler, avec des locaux , des gens de Cavaillon ?

Jusqu'à un forfait vélo/pique-nique et nuit d'hôtel

Et je suis tombé par hasard sur Yoann, de l'épicerie-comptoir L'essentielle. Bon, je suis rentré, ça m'a plu. On en a discuté et ça a marché tout de suite. Je lui ai proposé le truc. Du coup, c'est une super idée. Et de là, on est partenaire avec l' l'Hôtel du Parc, toujours à Cavaillon et on s'est dit alors de proposer une nuit d'hôtel pour les gens qui restent un peu plus longtemps. Il y a des forfait 38 euros la ballade avec l'option pique nique et je crois que c'est 127 euros le pique nique avec une journée vélo plus une nuit à l'hôtel avec le petit déjeuner le matin".

Cet été la véloroute du Calavon doit être terminé jusqu’à Cavaillon : Tony Pereira proposera notamment une boucle de 60 kilomètres avec assistance électrique en une journée pour visiter les petits village du Luberon et donc au besoin le pique nique à portée de guidon.