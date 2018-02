Lui qui comptait prendre tranquillement sa retraite, c'est râpé ! "J'étais en repos et j'ai été réactivé par cette commande un peu particulière." Il y a huit mois, Jean-Jacques Pagès, luthier à Mirecourt a été contacté pour réaliser deux octobasses, des contrebasses géantes, pour l'orchestre symphonique de Montréal, au Canada.

Je me tâtais un peu pour savoir si j'allais accepter un truc comme ça, c'est énorme."

Finalement, il a dit oui. Le Vosgien travaille quasi dix heures par jour pour honorer sa commande, fixée pour l'automne prochain. Pour vous donner une idée, des octobasses émettent un son très bas, de l'ordre de 16 Hertz. Elles mesurent entre 3 mètres 75 et 3 mètres 80 et pèsent près de 130 kilos. "Sur deux instruments comme ceux-là, je suis tout seul à travailler donc c'est long".

J'en ai pour une année de travail ! "

Pour corser un peu les choses, Jean-Jacques Pagès doit moderniser le modèle de l'octobasse inventée au XIXème siècle (créée d'ailleurs par un Vosgien, Jean-Baptiste Vuillaume). L'aîné dort aujourd'hui au musée parisien de la musique, à la Villette, mais n'émet plus aucun son.

Jean-Jacques Pagès pose avec le manche de son octobasse, fabriqué en bois d'érable. © Radio France - Marie Roussel

"Il faut un instrument qui soit vraiment beaucoup plus fiable et qu'il ait beaucoup plus de possibilité de jeux. " Ce qui demande de développer une mécanique plus fine, avec de nombreuses pièces... Bref, le travail titanesque de Jean-Jacques Pagès est donc loin d'être terminé. "C'est quand même un défi qui ne se présente pas souvent dans la vie d'un luthier," s'enthousiasme l'artisan.

L'ossature en bois de la première octobasse est achevée. L'atelier de Jean-Jacques Pagès étant trop étroit, la mairie de Mirecourt a mis à disposition son ancien tribunal !