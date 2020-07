Un lycéen clermontois remporte le Grand Prix jeunes de la Poésie RATP

Jeune bachelier clermontois, Maë Defix vient de remporter le Grand Prix jeunes de la Poésie RATP. Son poème, "On n'est pas sérieux quand on a 17 ans", sera affiché tout l'été dans le métro parisien.

Si vous passez par Paris cet été, vous pourrez lire son poème dans le métro. Maë Defix, lycéen clermontois de 17 ans vient de gagner le célèbre Grand prix Poésie de la RATP, catégorie jeunes.

Au total, le jury présidé par la chanteuse Izïa Higelin a reçu 5184 poèmes ! Celui de Maë, référence à Rimbaud, s'intitule "On n'est pas sérieux quand on a 17 ans".

Le poème de Maë sera affiché tout l'été dans le métro parisien. - (c) RATP

"Quand j'ai participé, je me suis dit, au mieux je serai dans les cent finalistes, mais jamais j'aurais pensé être lauréat", sourit Maë. "Je suis heureux de savoir que j'ai pu transmettre ce que je voulais et partager mes sentiments et mes émotions par rapport à mon poème." Un texte qui évoque la fin de l'adolescence pour ce lycéen, tout juste bachelier et qui envisage le moment où il quittera Clermont-Ferrand pour poursuivre ses études.