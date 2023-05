Un lycéen d’Annecy sur le tapis rouge du Festival de Cannes

Cannes, ses stars, ses paillettes, son tapis rouge… et, ce jeudi soir, un jeune Haut-Savoyard. Robin Mary a encore du mal à réaliser. "C’est incroyable !" Originaire de Marcellaz-Albanais, il participera, ce jeudi soir, à la prestigieuse montée des marches du Festival. Un rêve pour cet ado passionné par le 7e art et qui, depuis l’année dernière, a ajouté le cinéma à son cursus scolaire. "J’ai pris l’option ciné en seconde au lycée Gabriel Fauré, raconte Robin. Et cette année, en première, je continue avec la spécialité cinéma." Et sur son temps libre, Robin est très impliqué au sein de l'association annécienne Gciné .

Lauréat du concours "Moteur !"

Sa présence sur la Croisette, il l’a doit à un petit film (1’30’’) réalisé dans la cadre du concours "Moteur !" , ouvert aux 14-22 ans. "Le principe était de réalisé une vidéo sur une personne inspirante", explique Robin. Il a choisi son oncle. "Il est malheureusement décédé il y a quelques années. Il était Japonais, photographe… je l’aimais profondément et je voulais lui rendre hommage."

Robin et son oncle

Expérience

Le film de Robin fait partie des 25 sélectionnés (sur plus de 500 participants) par le jury du concours. Et voilà Robin et les 24 autres lauréats à Cannes pour deux journées et un programme chargé. "On va rencontrer des professionnels, découvrir comment fonctionne le monde du cinéma et peut-être se faire des contacts." Une expérience enrichissante pour celui qui n’a qu’un rêve : travailler dans l’univers du cinéma.