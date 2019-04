Un magasin dédié à Harry Potter ouvre à Strasbourg

Un nouveau magasin dédié à Harry Potter et à son univers ouvre ce samedi à Strasbourg. L’Échoppe magique propose des jeux, des robes de sorciers aux couleurs des quatre maisons de Poudlard et des baguettes magiques. Mais aucun livre de J.K. Rowling pour le moment....

Strasbourg, France

Pour découvrir l'adresse de la boutique, il fallait résoudre des énigmes sur les réseaux sociaux. Maintenant, on sait où trouver ce nouveau magasin dédié à Harry Potter et à son univers. Il est situé rue du Travail, à Strasbourg, derrière les Halles.

L’Échoppe magique, ouvre ce samedi 6 avril à 10H. Son promoteur, Maxime Michel, a déjà ouvert une boutique à Nancy en décembre. Lors de l'inauguration, elle a accueilli plus d'un millier de Moldus.

Evidemment, le décor du magasin va rappeler quelques souvenirs aux jeunes cinéphiles, avec son quai 9 3/4 et le chariot à bagages du jeune écolier. On pourra aussi coiffer le célèbre Choixpeau.

A chaque personnage de la saga sa baguette magique © Radio France - Corinne Fugler

72 modèles de baguettes magiques

Dans les rayonnages de l'échoppe magique, on trouve des Lego Harry Potter, des puzzles, des cravates, des robes de sorciers aux couleurs des quatre maisons de Poudlard, et aussi des baguettes magiques. Maxime Michel en propose 72 modèles différents, qui, paraît-il, fonctionnent!

On pourra déguster dès ce samedi les dragées magiques de Bertie Crochue, et peut-être des gommes de limaces et des nids de cafards.

Par contre, pour acheter les livres de J.K. Rowling et des DVD, il faudra attendre encore un peu. Pour le moment, la boutique ne vend que des produits dérivés sous licence Warner Bros.

