Un manchois remporte un prix prestigieux aux Etats-Unis

Stéphane Cornicard est un spécialiste des voix dans le cinéma, les films d’animation, les jeux vidéo, les publicités et les documentaires dans le monde entier. Ce cherbourgeois vient donc de remporter parmi 400 acteurs les "Voice Arts Awards" dans la catégorie des « Best Voiceover » (meilleure voix off) à Los Angeles. L’équivalent d’un Oscar pour les voix Off "c'est impressionnant parce que ça se passe aux studios Warner, tout le monde est habillé en queue de pie et robe de soirée, c'est vraiment les Oscars. Et puis à la toute fin, on m'entend crié YES ! Je ne m'y attendais pas. Ca fait quelque chose pour quelqu'un qui vient d'un tout petit village. Et puis c'est agréable parce que d'habitude les voix off sont dans l'ombre".

Une fierté pour celui qui a fait ses études au lycée Millet de Cherbourg et qui fût poussé par son professeur de théâtre (François David fondateur des éditions Motus à Urville ). Aujourd'hui il parle 5 langues et protège sa voix. Une voix qui est couverte par une assurance car sa voix c'est son aussi son métier pour Stéphane Cornicard qui prend soin d'elle tous les jours "je fais des exercices de voix tous les matins pour échauffer ma voix puis en fin de journée je fais des exercices de diction là en ce moment je travaille par exemple mon espagnol. Je viens de terminer un jeux vidéo qui s'appelle Battle Field 2042, une des plus grosses sorties des jeux vidéos 2022 et sur 42 heures d'enregistrement j'ai crié 30 heures. C'est extrême."

Aujourd'hui Stéphane Cornicard a sa famille dans le Cotentin et une maison à Pontorson où il revient une fois tous les deux mois. Le reste de l'année il vit à Londres. "J'adore travailler local là je viens de terminer une pub pour Isigny-Sainte-Mère, j'étais le plus heureux des hommes. Si des entreprises locales ont besoin de voix, je suis là ".