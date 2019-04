Un mano a mano Castella-Roca Rey en point d'orgue de la feria de Pentecôte 2019 à Nîmes

Les cartels de la feria de Pentecôte ont été officiellement présentés ce mardi. Du 6 au 10 juin prochains, les arènes de Nîmes accueilleront huit spectacles taurins : cinq corridas formelles, une corrida équestre, une novillada et une course camarguaise.

Castella-Roca Rey : le face à face entre celui qui est déjà une vedette confirmée depuis longtemps et celui qui, à 22 ans à peine, est en train de le devenir, si tant est qu'il ne le soit déjà. Très logiquement ce mano a mano débouchera sans doute sur le seul "no hay billetes" de la feria.

Mais au delà de cette affiche très grand public, la Pentecôte 2019 regorge de noms qui mériteraient largement de remplir eux aussi les arènes : Emilio de Justo, Paco Urena, Pablo Aguado, Diego Urdiales, Pepe Moral ou Octavio Chacon. Et pourtant, sauf très bonne surprise, ils ne toréeront sans doute que devant des gradins au mieux garnis au trois quarts. Paradoxe de l'aficion nîmoise, qui se plaint de voir trop souvent les même toreros et qui ne vient pas toujours découvrir les nouveaux justement parce qu'ils ne sont pas assez connus.

Cela dit, que les nostalgiques se rassurent : El Juli ou Enrique Ponce, absents de cette feria de Pentecôte, sont d'ores et déjà annoncés pour les Vendanges.