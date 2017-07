Un Manu Chao déchainé au festival El Clandestino à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent

Devant des milliers de festivaliers, Manu Chao a offert un énorme spectacle pour la première soirée de la première édition du festival El Clandestino à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent.

C’était sans aucun doute LE concert de l’année en Creuse. Manu Chao a offert une prestation XXL à des milliers de spectateurs sur l’aérodrome de Guéret-Saint-Laurent..c’était pour la première édition du festival El Clandestino qui a démarré ce samedi et s'achève ce dimanche soir.

L'artiste a fait danser les festivaliers venus de toute la France pendant plus de deux heures. Les organisateurs pouvaient difficilement imaginer meilleur démarrage pour cette première édition.

Des festivaliers ravis...les Creusois encore plus !

Manu Chao est sous ses yeux, mais Juliette peine à y croire "Improbable...en Creuse...j'en reviens pas!". Les festivaliers chantent les grands classiques de l'artiste avec lui "clandestino" "me gustas tu". Juliette, Lou et ses copines perdent le contrôle "c'est notre enfance, nos parents aussi l’écoutaient, le voir en vrai c'est un truc de ouf, on a des frissons partout!"

Des festivaliers en feu pendant le concert de Manu Chao © Radio France - Faouzi Tritah

Pour une fois Patrice est fier d'être Creusois "moi qui fait que critiquer Guéret , ils ont sorti une programmation sympathique, Guéret se bouge un peu ça fait plaisir!"

Ces jeunes festivalières n'en revenaient pas de voir Manu Chao en chair et en os à Guéret © Radio France - Faouzi Tritah

Le point noir : 17 km de bouchons cumulé pour accéder au site !

Tout n'a pas roulé comme sur des roulettes! L'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent étant très difficile d'accès les festivaliers ont mis entre 3h et 5h en voiture pour arriver sur le site, par la départementale ou la N145. On a compté 17 kilomètres de bouchons cumulé! Même si les festivaliers sont restés positifs, les organisateurs ont prévu de rectifier le tir en cas de nouvelle édition l'an prochain...