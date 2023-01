Un manuel anti-préjugés sur la vieillesse

France Bleu Maine : qu'est ce que l'âgisme ?

Véronique Cayado : c'est un mot qui a été inventé par un gériatre américain dans les années 60 pour qualifier un phénomène qui est souvent anodin, qui passe comme quelque chose de très ordinaire dans la société et qui représente un ensemble de discriminations, de disqualification d'une personne du fait de son âge. Mais c'est aussi un ensemble de déformation de la pensée. On va avoir des biais cognitifs dans la manière d'interagir avec une personne plus âgée et qui va se manifester dans nos comportements et dans notre attitude de manière générale.

Vous avez des exemples concrets ?

En terme de disqualification, un exemple très simple : vous accompagnez votre papa ou votre maman à l'hôpital pour le soutenir mais il n'a pas besoin de vous en tant que tel, vous êtes là dans le cadre d'un soutien familial. Vous vous rendez donc à ce rendez vous et le médecin vous explique à vous particulièrement ce qu'il va se passer en ne regardant ni votre père, ni votre mère. Pourquoi ? Pourquoi alors que la personne qui est là pour le soin, ce n'est pas vous ? Dans le regard qu'on a du vieillissement, on va avoir ce prisme "la personne qui vieillit est en perte de capacité" et qu'elle n'est plus en mesure de comprendre tout ce qu'on lui dit. Et donc on va la disqualifier a priori sans même la connaitre personnellement et sans même savoir si cela correspond à la réalité de la personne.

Vous prenez là l'exemple d'un tiers mais cela peut nous impliquer personnellement ? Notre propre regard sur la personne âgée ?

Oui. Cela s'observe même dans une démarche très bien traitante, par exemple lorsque l'on veut prendre soin de son proche en se disant "il est vieux et il est plus fatigué". On va alors avoir tendance à l'envelopper, à avoir une attitude directive et infantilisante. Et ainsi, on agit de manière disqualifiante. Souvent il y a une fragilité ou une vulnérabilité véritable mais celles-ci deviennent la porte d'entrée à toutes les représentations que l'on peut avoir de la vieillesse comme le déclin. Ce sont des processus inconscients qui se mettent en place et cela finit par caractériser la personne âgée entièrement.

Cela peut être problématique au niveau individuel mais est-ce aussi le cas au niveau sociétal ?

Oui parce que, en forçant le trait, cela a même un coût. Ce n'est pas seulement en terme de bientraitance ou de lutte contre les discriminations que cela se pose. C'est aussi en terme de santé. L'âgisme a des conséquences sur la santé. C'est à dire le fait que les personnes aient intériorisé plus que d'autres des stéréotypes négatifs sur le vieillissement, au fur et à mesure de l'avancée en âge, la personne la santé fonctionnelle devient moins bonne et l'espérance de vie est moins importante. Je crois qu'il y a un écart de 7,5 ans donc c'est conséquent. Les gériatres mettent aussi en avant l'âgisme comme l'un des principaux facteurs de risque de suicide. Et tout cela va avoir des conséquences en termes de de dépendance et donc de prise en charge. On peut donc le voir aussi sous ce versant utilitaire, il y a un coût pour la société.

Est-ce que cela nous fait vieillir prématurément ?

Oui cela a été mis en avant. On va avoir tendance si l'on considère que "vieillir c'est décliner" à ne pas s'inscrire dans une démarche de prévention, de stimulation, on ne fera pas attention à la sédentarité, à l'alimentation. Dit autrement, on va moins agir pour sa santé et à moins repousser les difficultés liées à l'âge. J'irais même plus loin : le fait de se sentir dévalorisée et de recevoir ces images hyper violentes, cela joue sur l'estime de soi et c'est un élément clé en matière de santé et de maintien de l'autonomie d'une personne.

Votre livre sort en plein débat sur la retraite. On parle beaucoup d'âge avec un départ à 64 ans. Mais est-ce que la question du vieillissement doit se résumer à celle de l'âge ?

Je ne m'exprimerai pas sur la réforme mais en tous les cas, la vieillesse est une construction sociale. Il n'y a pas d'âge pour la définir. Le vieillissement au niveau physiologique, c'est quelque chose de très différent d'une personne à l'autre. On ne vieillit pas au même rythme, nos organes ne vieillissent pas au même rythme, on ne subit pas les conséquences du temps de la même manière selon plein de paramètres. Pour la réforme des retraites se pose la question d'une égalité de traitement et de justice sociale par rapport aux parcours professionnels des uns et des autres mais effectivement l'âge est une construction sociale. Cela n'a rien d'objectif, c'est en réalité très approximatif et cela dit très peu de chose sur le vieillissement d'une personne.

En cela, il est sain que la société en débatte, non ?

Oui. Je me souviens que j'avais consulté le rapport Laroque qui date de 1962. C'est le premier document de politique vieillesse en France. Et ce qui m'avait frappée, c'est que déjà à cette époque là, il mettait en avant la problématique du maintien dans l'emploi des seniors et de la disqualification. Le vieux, cela dépend du contexte. Dans le monde du travail, le "vieux" cela commence à partir de 45 ans, ce n'est pas 65 ans mais beaucoup plus tôt. Et alors que l'on était en période de plein emploi dans les années 60, il y avait déjà cette disqualification et ce rejet du senior du monde du travail. Alors quand on regarde les projections en 2070 où il y a deux actifs pour un senior, on comprend le problème et l'on se dit que c'est un vrai sujet mais dans le même temps, il y a aussi des réalités qu'il faut intégrer à savoir comment maintient-on dans l'emploi des seniors compte tenu de nos représentations du vieillissement ? C'est un sujet dont on doit s'emparer.

"Tu comprendras quand tu seras vieux", aux éditions du Palio, 16€90. Véronique Cayado sera en dédicaces à la librairie Thuard au Mans, ce samedi 21 janvier de 14h à 16h.