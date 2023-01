Un manuscrit inachevé de Charles Péguy exposé pour la première fois à Orléans

1873/2023 : il y a 150 ans naissait à Orléans le poète, écrivain et polémiste orléanais Charles Péguy. Pour marquer cet anniversaire, la Ville d'Orléans a prévu plusieurs rendez-vous cette année et ça commence ce samedi 13 janvier avec le lancement d'une nouvelle exposition au centre Charles Péguy, rue du Tabour. "Parmi les 320 manuscrits que l'on conserve ici au centre, on a choisi de mettre en avant une oeuvre accessible et qui ancre bien Charles Péguy dans l'histoire de la ville" explique Christine Perrichon, la directrice du réseau des Médiathèques d'Orléans.

"C'est très émouvant de voir et de lire ces feuillets aujourd'hui"

Les feuillets exposés du manuscrit Pierre © Radio France - Patricia Pourrez

Cette oeuvre, c'est "Pierre" : un récit autobiographique que Charles Péguy commence à rédiger en 1898. Il revient sur ses origines familiales très modestes, son enfance et sa scolarité dans une école annexe de l'ancienne école normale, rue du Faubourg Bourgogne. "C'est très émouvant de voir et de lire ces feuillets aujourd'hui" détaille Oriana Gatica-Demey, chargé du fonds Péguy à Orléans. "Déjà, il y la qualité de l'écriture. Charles Péguy aimait le travail soigné et ça se voit. Mais, derrière son récit, on sent aussi les préoccupations qui seront les siennes par la suite." Dans son texte, Charles Péguy rend hommage aux instituteurs à l'époque, les fameux Hussards noirs de la République, tout en critiquant aussi l'institution. "On sent déjà l'ambivalence de Charles Péguy et son regard critique sur la société avec là en plus, un peu d'humour".

Un peu d'histoire aussi à l'occasion de cette exposition © Radio France - Patricia Pourrez

Charles Péguy n'a jamais terminé ce manuscrit " Pierre" dans lequel il souhaitait également raconter ses années de lycéen et son passage au régiment. En 1898, il explique lui même " Je dois faire ce que je dois et non ce que j'aime le mieux". Il n'a en fait plus le temps pour son récit : il collabore à de nombreuses revues socialistes et s'implique de plus en plus dans la défense du capitaine Dreyfus.

Portrait de Charles Péguy par Léon Deshairs-1894 © Radio France - Patricia Pourrez

Cette exposition au centre Charles Péguy est à voir jusqu'au 29 avril, tous les après-midi du mardi au samedi. Le parcours de l'exposition propose une sélection de textes de Charles Péguy lus par le comédien Eric Cénat du Théâtre de l'Imprévu.