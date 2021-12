Un manuscrit rare du Moyen-Age vendu aux enchères à Nîmes

Une vente aux enchères exceptionnelle aura lieu le 9 décembre à la salle des ventes Ivoire de Nîmes. Un manuscrit du Moyen-Age de 178 pages datant de la seconde moitié du XIIIe siècle, époque du règne de Saint-Louis. L'ouvrage écrit deux siècles avant l'invention de l'imprimerie est toujours dans un état de fraîcheur remarquable. "Le texte présenté sur deux colonnes est d’une très belle calligraphie, agrémenté d’innombrables lettrines rouges et bleues, parfois ornées de filigranes."

Un manuscrit de droit civil féodal

Le nom de Jean de Blanot (Joannes de Blanosco) apparait à deux reprises dans le texte. Il fut l'un des plus grands juristes de son temps. Son nom reste indissociable de la théorie de la souveraineté qui permit d'asseoir l'indépendance du Roi de France au travers du célèbre aphorisme :"Le Roi de France est Empereur dans son royaume car il ne se reconnait pas de supérieur en matière temporelle." Le manuscrit connut un tel succès qu'il fût, après l'invention de l'imprimerie, édité à de nombreuses reprises en France et en Allemagne. On compte dans le domaine public, environ une douzaine d'exemplaires manuscrits en Europe. Celui qui sera vendu émane d'une collection privée. Enchères de départ : entre 10.000 à 12.000 euros.