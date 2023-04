Un marathon de 24h au Kinepolis amphithéâtre de Metz avec les 8 films d'Harry Potter diffusés à la suite

Des baguettes magique, des capes de sorciers de l'école Poudlard... L'univers d'Harry Potter, le célèbre sorcier, s'est emparé du cinéma Kinéapolis amphithéâtre de Metz ce week-end. Les 8 films de la saga sont projetés pour une centaine de fans entre ce samedi et ce dimanche. "On n'avait jamais vu les films au cinéma", sourit Maéva 18 ans. "J'étais trop jeune quand ils sont sortis sur grand écran donc je suis ravis de pouvoir enfin les voir avec ce côté intimiste."

La décoration rappelle l'univers du plus célèbre des sorciers. © Radio France - Thomas Vinclair

La place pour les 8 séances coûte 50 euros et la direction a mis les petits plats dans les grands pour rendre ce marathon inoubliable. "Ce n'est pas simplement qu'une diffusion", précise Sébastien Bucher, le directeur du cinéma. "Nous proposons une expérience VIP avec des cadeaux de la saga Harry Potter pour les participants, nous avons décoré les lieux... Ils auront même le droit à un petit-déjeuner offert pour les plus courageux. Nous voyons le bonheur des fans et pour nous c'est une vraie réussite."

19h36 de projection

Il faut dire que ce marathon est un véritable défi. Les 8 films durent 19h36, entre chaque séance une pause, de quelques minutes à une heure, permet aux spectateurs de se dégourdir les jambes mais aussi de se restaurer. Pour tous, ce type d'événement se prépare. "Nous avons ramené nos polochons, des biscuits ou encore de l'eau", énumère Louise. "Mais ce matin, j'ai pris beaucoup de café."

La franchise Harry Potter attire toujours autant. "Nous sommes des fans absolus", sourit Matthieu. "L'univers est incroyable avec ces personnages fantastiques. Ce type de projection me rend nostalgique." La direction du cinéma réfléchit déjà à de nouveaux concepts de marathon sur d'autres sagas du cinéma.