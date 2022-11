Un marathon de jeux de société pendant 28 heures à Gentioux-Pigerolles

Plus d'une journée à jouer à des jeux de société non-stop. C'est ce qui était proposé ces samedi et dimanche à Gentioux-Pigerolles, au sein de l'espace partagé La Renouée. Il a été loué pour l'occasion par des membres de l'association creusoise "La Bascule" pour organiser "Les 28h de jeu". Ça a débuté ce samedi à 14h pour se terminer 28h plus tard, ce dimanche à 18h. Environ 60 personnes y ont participé tout au long du week-end.

Parmi les plus téméraires, ceux qui n'ont pas dormi tout au long de cette cinquième édition, comme Baptiste. "On était trois . C'est un des meilleurs chiffres pour jouer. Donc on a pu enchaîner les petits jeux toute la nuit. Jouer, c'est vraiment une expérience à chaque fois différente. Ce qui donne envie de tenir toute la soirée, en plus de rencontrer des gens, c'est la découverte de nouveaux jeux, mais aussi partager ses connaissances de jeu. Faire découvrir, c'est un truc qui maintient parce qu'on a toujours des envies secrètes de tester un truc ou de partager un truc. Et ça, c'est le genre de plaisir qui fait qu'on ne fait plus attention au reste", explique-t-il.

Et selon, Rémy, l'un des organisateurs, l'évènement permet surtout aux passionnés de se retrouver : "Pour ceux qui sont plus acharnés, qui ont plus l'habitude, c'est l'occasion de jouer à des jeux auxquels ils n'ont pas toujours le temps de jouer. Ici, on a quand même un groupe de joueurs qui se réunit assez régulièrement, mais on retrouve aussi des gens qui ont moins de temps pour jouer".

C'est la cinquième édition des 28h de jeu organisées à La Renouée. © Radio France - Thomas Vichard