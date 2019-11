Le marché de Noël alsacien à New-York se tiendra du 6 au 22 décembre

Un marché de Noël 100% alsacien va prendre ses quartiers à New-York du 6 au 22 décembre. Il sera inauguré le 5 décembre, et comptera une trentaine de chalets.

Strasbourg, France

Les chalets sont en train de traverser l'océan Atlantique, dans des containers. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mardi 5 novembre à Strasbourg, les organisateurs et partenaires du marché de Noël alsacien à New-York ont détaillé le programme de ce projet ambitieux et prestigieux. Une trentaine de chalets prendront leurs quartiers du 6 au 22 décembre, devant le Bowling Green Park, à l'extrémité sud de Broadway. L'inauguration se fera le 5 décembre, en présence - si tout se déroule comme prévu - du maire de New-York, Bill de Blasio. Les chalets proposeront des produits artisanaux alsaciens.

Afin de mettre plus d'argent dans le projet et de faire rayonner l'Alsace dans son ensemble, ce marché alsacien new-yorkais associe Strasbourg, Colmar et Mulhouse.