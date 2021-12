Malgré un budget réduit, ces Mayennais privilégient les produits locaux pour Noël

Avez-vous trouvé tous vos cadeaux pour Noël ? Vous êtes nombreux à avoir pris de l'avance cette année, notamment face au risque de pénuries. Le budget est limité pour certains foyers mayennais cette année alors que les prix de l'essence et de l'énergie ont atteint des records. Au marché de Noël de la ferme La Préhouillère à Bouère, près de Château-Gontier, les 27 et 28 novembre derniers, de nombreux visiteurs sont venus privilégier les produits locaux pour leurs achats de Noël.

On réfléchit beaucoup plus à ce qu'on achète.

"On va aller à l'essentiel sur la liste des cadeaux et après, si on peut se le permettre, on va ajouter tout ce qui fait plaisir", résume Fiona, une jeune maman qui travaille à temps partiel. De son côté, Marie, une autre maman mayennaise, a trouvé une solution : "On voit les choses différemment : chacun s'occupe d'un seul cadeau comme ça on a un budget un peu plus conséquent mais pour un cadeau."

Après une édition 2021 réussie, le marché de Noël de la ferme La Préhouillère à Bouère sera de retour pour Noël 2022. © Radio France - Maxime Glorieux

"On réfléchit quand même beaucoup plus à ce qu'on achète", confirme Emilie, venue avec sa fille flâner dans les allées de ce marché en pleine air. Une quarantaine d'exposants, venus de toute la Mayenne, étaient représentés. Pour Emilie, cette baisse du pouvoir d'achat est l'occasion de repenser ses cadeaux de Noël en mettant l'accent sur les produits locaux. "C'est peut-être un peu plus cher mais on a de la bonne qualité et on sait d'où elle vient. Ou alors on ne paye pas cher en magasin et on est un peu déçus. Donc je préfère mettre un petit peu plus cher et être satisfaite de ce que j'achète."

Un panier moyen de plus en plus élevé chez les artisans

Bijoux, chocolats, chapeaux ou encore jouets en bois : ici, tout est fait main par des artisans du coin, et ça marche puisque la troisième édition de ce marché de Noël à Bouère est déjà programmée pour Noël 2022. "On sent qu'il y a un panier moyen qui est plus élevé, analyse Corinne Derouault, la propriétaire de la ferme, qui constate un effet positif de la crise sanitaire. Je trouve qu'on fait davantage attention. Et puis ce sont des cadeaux personnalisés que tout le monde n'a pas. Comme c'est un petit peu plus cher, on fait plus attention à ce qu'on achète".

Corinne Derouault de la ferme La Préhouillère a organisé ce marché. Elle constate une demande de plus en plus forte pour des produits locaux. © Radio France - Maxime Glorieux

Celle qui organise ce marché apprécie aussi le lien social que permet cet engouement pour la production locale. "Savoir que son voisin fait des pulls, par exemple. Je trouve que l'on se retrouve tous et c'est ça qui fait du bien !"