EN IMAGES - Un Marnais "ambassadeur" du Stade de Reims pendant son tour du monde

Par Marius Delaunay, France Bleu Champagne-Ardenne

Antoine Boyet-Masson a 29 ans. Voilà maintenant plus de dix mois que ce marnais, fan inconditionnel du Stade de Reims, fait le tour du monde avec sa femme, toujours accompagné de son drapeau et de son maillot rouge et blanc.