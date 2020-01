VIDÉO - Un Marnais au championnat de France de la pizza

Verzenay, France

Sa pizza préférée c'est "la jambon champignon", dit-il en souriant, "tout ce qu'il y a de plus classique". Très loin de ce que Rodolphe Rivière servira aux jurés du championnat de France de la pizza (29, 30, 31 mars, Porte de Versailles à Paris). Il aura alors douze minutes pour leur préparer une pizza parfaite gustativement et esthétiquement. Alors ces temps-ci, dans son restaurant "La grappe à pizza" à Verzenay (Marne) il s'entraîne, il fait et refait, goûte et fait goûter...

En tant qu'ancien cuisinier, Rodolphe a prévu une pizza avec des produits qui seront de saison au mois de mars : des morilles, des asperges, des crustacés. "J'ai déjà fait cette recette dans un autre concours et j'avais bien figuré alors que j'avais mis trop de piment d'Espelette sur les crustacés à cause du stress ! Ca piquait !". Le stress, c'est l'ennemi de Rodolphe, qui avoue qu'il a toujours du mal à dormir la veille d'une épreuve. Pourtant il n'en est pas à son premier championnat de France et il a même terminé troisième d’un concours européen l’an dernier.

La pizza classique ne sera pas la seule épreuve pour Rodolphe Rivière pendant ces championnats puisqu'il tentera aussi sa chance avec la pizza sur plaque (70cm sur 40), "C'est celle que vous mangez à l'apéro", précise-t-il et avec la pizza large : "Il s'agit de prendre un pâton de 500 grammes et de l'étaler le plus large possible sans faire de trou. Avec le stress ça peut devenir difficile".

Ils seront 150 à se disputer les différents titres de champions dans chaque catégorie. Si Rodolphe en remporte un, ça pourrait le mener au championnat du monde, en Italie bien sûr.