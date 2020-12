Un Marnais dans l'émission "Lego Masters" sur M6

C'est une toute nouvelle émission, diffusée à partir du 23 décembre sur M6. Huit binômes s'affrontent pour réaliser les plus belles et les plus spectaculaires constructions en Lego. Guillaume, un passionné de Vitry-le-François, a participé avec un ami, Loïc. Il nous fait découvrir son univers.

Etonnamment c'est la crise du Covid-19 qui a permis à Guillaume, de Vitry-le-François (Marne), de participer à l'émission "Lego Masters", parce que le tournage des différents épisodes a été repoussé aux mois de juin et juillet, ce qui était plus compatible avec l'agenda de cet étudiant ingénieur de 23 ans.

"Je n'avais jamais eu d'expérience comme celle-ci, _c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire_", dit-il. Le plateau de 750 mètres carrés et l'équipe qui s'affère autour ont de quoi impressionner : "Rien que de voir ça, c'était intéressant".

Un tournage intense physiquement

Dans cette émission, huit binômes s'affrontent. Ils ont à leur disposition 2,5 millions de briques, soit 3 tonnes, pour confectionner des constructions sur des thèmes imposés et dans un temps imparti allant de 7 à 24 heures ! "Je peux vous dire que c'est très très fatiguant !", confirme Guillaume, "Mais on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est plongé dans un univers et on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. On avait changé de Premier ministre je ne le savais même pas !"

A la clé pour l'équipe vainqueur : 20 000 euros, un trophée géant en Lego et l'exposition de son oeuvre finale pendant plusieurs mois à l'hôpital pour enfants malades de Necker à Paris.

"Les Lego, c'est presque une religion dans ma famille"

C'est avec un ami Loïc, que Guillaume s'est lancé dans cette aventure. Lui, qui baigne dans le jeu de construction depuis son enfance. "Lors d'un déménagement, mon père a ressorti les vieux Lego de son enfance et petit à petit, il y en a partout dans la maison".

Dans sa pièce de 13 mètres carrés dédiée aux petites briques, Guillaume stocke par taille, forme et couleur, de quoi reproduire à l'identique des parcs d'attraction comme Disney Land : "J'ai fait Space Mountain, le château, la maison des poupées, le train de la mine". Et ce n’est peut-être pas un hasard si Guillaume est étudiant ingénieur : "Je commence par une phase de recherche. Je vais sur internet pour trouver les plans et des photos des vraies attractions et ensuite j'essaie de reproduire et de mécaniser".

L'une des réalisations en Lego de Guillaume : Disney Land - Guillaume

Guillaume a chez lui une pièce de 13 mètres carrés dédiée aux Lego - Guillaume