Un "Marrakech du rire" avec Anne Roumanoff et Mathieu Madénian cet été en Dordogne

Un nouveau festival devrait voir le jour cet été en Périgord Noir. Un festival du rire va être organisé à Cénac-et-Saint-Julien, près de Sarlat. Et l'affiche est alléchante : Anne Roumanoff et Mathieu Madénian devraient ouvrir le bal. C'est avec leur spectacle respectif "Tout va bien" et "Un spectacle familial" qu'Anne Roumanoff et Mathieu Madénian viendront se produire en Dordogne les 5 et 6 août prochain. C'est un Périgourdin, Jean-François Deurre, directeur d'une société d'événementiel, FL Organisation, et natif de la commune qui a eu l'idée de créer ce festival . Sa société est spécialisée dans l'organisation de soirées avec DJ, concerts, spectacles et bodega. Il compte à son actif l'organisation de concerts comme celui de Tibbz, un autre enfant du pays ou de spectacles d'humour avec Vincent Moscato . L'entrepreneur périgourdin avait en tête cette idée depuis quelques années, les différents confinements l'ont poussé à mener le projet à bout.

Le patrimoine local mis en avant

La maire de la commune, Joëlle Debet-Duverneix, a déjà collaboré avec Jean-François Deurre, notamment pour le dernier spectacle sons et lumières du 14 juillet. Le festival du rire se tiendra au Château de Thouron. Une scène sera aménagée sur le double escalier récemment rénové. Un jeu de lumière sera proposé sur le bâtiment derrière les artistes pour retrouver un esprit "Marrakech du rire". Le platane du Château, appelé Thermidor et planté vers 1750, sera lui aussi mis en valeur pendant les deux soirées.

Des organisateurs confiants malgré le contexte sanitaire

Malgré la crise sanitaire, Jean-François Deurre assure que toutes les conditions seront réunies pour le maintien du festival : "L'événement se tiendra en plein-air, le public sera assis, masqué, en respectant les règles de distanciation sociale. Du gel hydroalcoolique sera proposé sur le site."

Il faudra débourser 35€ pour assister au spectacle de Mathieu Madénian, 42€ pour celui d'Anne Roumanoff. Un pass deux jours sera proposé au tarif de 70€. L'entrée sera gratuite aux moins de douze ans. La billetterie ouvrira le 15 mai sur le site ticketmaster.fr et dans les offices du tourisme de Sarlat et Domme.