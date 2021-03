Un masque conçu pour les chanteurs commercialisé en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, Bernard Keller a trouvé la solution pour concilier la pratique du chant et le port du masque. Cet habitant du Pays de Retz et directeur de la chorale Mélodie en Retz, à Bouaye, commercialise depuis le mois de septembre "Le Grand Masque". Un outil suffisamment confortable pour permettre aux chanteurs de se faire plaisir, sans s'étouffer.

Un cap, un pic, une péninsule !

L'aspect est un peu incongru, une sorte "de gros nez de clown", selon la description de Bernard Keller. "Le tissu, sous la chaleur, garde la forme arrondie même quand on respire et quand on chante." Céline Lelièvre, choriste, approuve du chef. "Cela laisse de l'aisance, contrairement aux masques chirurgicaux, qui viennent tout de suite se plaquer contre les lèvres."

Un équipement de protection aux normes Afnor, fabriqué par une entreprise lyonnaise spécialisée dans la confection de bonnets de soutien-gorge. Depuis six mois, près de 50 000 pièces ont été vendues. "Il y a eu une grosse partie des ventes qui s'est faite jusqu'en novembre. Puis quand toutes les salles se sont fermées, les chorales se sont arrêtées, ce sont les professionnels qui ont pris le relais", poursuit Bernard Keller. Le théâtre de l'Odéon, l'opéra comique de Paris ou encore l'opéra de Lorraine font partie des clients.