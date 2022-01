Un Mayennais réalise toute la bande son et musicale d'un concept novateur : un escape game audio

On vous présente un concept novateur auquel a activement participé un Mayennais. Pascal Monneron fait partie de l'équipe qui a créé un escape game audio qui se déroule à Saint-Malo à l'époque de la Révolution.

Il a créé toute la bande son, de A à Z, de ce jeu immersif d'un nouveau genre. Un travail de titan pour un sacré voyage dans le temps que nous présente Rudy Basset, l'un des créateurs d'Escape2222 : "il y a des cartes de jeu dans la boîte, un carnet de 16 page, un plan de Saint-Malo en 1789. On vous invite alors à aller sur une interface sur laquelle vous allez démarrer le jeu, pendant lequel vous êtes à la fois acteur et spectateur. Il faut de bonnes oreillettes ou de bonnes enceintes. C'est comme dans un film. Il faut résoudre des énigmes et à chaque fois que vous résolvez une vous gagnez une capsule historique pour découvrir le quotidien des gens de Saint-Malo à cette époque. Il y a un gros travail historique. Pour tout ça, on est une bande de sept copains".

Le jeu sera disponible en magasins dès le mois de mars et vous pouvez le précommander sur le site d'Escape2222.