Tristan Chéné, 28 ans, habite Forcé (Mayenne) et a transformé son grenier en véritable temple dédié à ses trois univers préférés : Harry Potter, Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Il a réuni des centaines d'objets tirés des trois films. Il nous ouvre les portes de son "Grenier magique".

Un Mayennais transforme son grenier en musée et salle de cinéma

annC'est le seul Mayennais qui peut aller au cinéma malgré le Covid-19, sans quitter sa maison ! Tristan Chéné, un ingénieur de 28 ans qui habite Forcé. Il a aménagé son grenier en véritable salle de cinéma : écran géant et fauteuils, au milieu d'une collection de reliques issues de ses films préférés. Tristan nous fait visiter son "Grenier magique".

Tristan Chéné nous fait visiter son "Grenier magique" Copier

La première chose qui interpelle, dans le grenier de Tristan, ce sont les sièges de cinéma. Face à un écran géant de trois mètres, ces fauteuils "qui appartenaient à une ancienne fac", lui permettent d'admirer ses films favoris dans des conditions idéales. "C'est parfait, avec les petits accoudoirs, on a tout pour poser son pop corn, vu qu'on a la machine à pop corn !" Tristan n'organise pas encore de projections privées, mais il partage ses trésors sur la page Facebook et sur le compte Instagram "Le Grenier magique".

Trois univers à l'honneur

La pièce favorite de Tristan est entièrement dédiée à l'univers d'Harry Potter © Radio France - Nicolas Joly

Sur une étagère, un sabre laser comme dans les films Star Wars, "sans le magma", précise le collectionneur. En face, des dizaines de figurines issues du Seigneur des anneaux "toutes numérotées". Plus loin, des baguettes et des capes rendent hommage à l'univers d'Harry Potter, le préféré de Tristan. Il a même une pièce spécialement dédiée aux personnages de J.K Rowling : "je découvre toujours la pièce différemment à chaque fois, des fois je suis assis dans cette pièce et c'est hyper agréable".

Tristan a littéralement ces univers dans la peau, puisqu'il a des personnages ou motifs des films tatoués sur son bras droit : "le tatouage d'Harry Potter, la porte de Bilbon Sacquet, un Ewok de Star Wars", qui partagent la place sur le bras de l'ingénieur, également "passionné de musique" avec le chanteur du groupe Sum41.

Chaque chose à sa place

"Pour moi, chaque chose a sa place", affirme Tristan. Les objets et figurines ne sont pas disposés sur les étagères au hasard. "Elles sont alignées soit pour combattre, soit pour poser. Là par exemple, il y avait R2D2, donc forcément pour moi c'était une évidence qu'il y avait C3PO à côté", précise le collectionneur au sujet de ces deux robots iconiques de la franchise Star Wars. "C'est du détail, mais les passionnés, eux, vont détecter tout de suite que le placement est bon."

Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place ! © Radio France - Nicolas Joly

Qu'il s'agisse de baguettes magiques suspendues par des fils, de photos dédicacées scotchées aux murs, ou de costumes installés sur des mannequins, les trésors de Tristan ont tous un point commun : leur place est au grenier. "Vous ne retrouverez jamais dans ma chambre ou dans mon salon des objets d'Harry Potter ou de Star Wars", assure-t-il. C'est essentiel pour lui de séparer ces univers de sa vie de couple, même si son épouse a accepté de poser, baguettes magiques à la main, pour leur mariage. En témoigne un photo qui trône au centre de la pièce préférée de Tristan.