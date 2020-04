Un Mayennais vend une pièce collector du groupe U2 et reversera l'argent à du personnel soignant

Les plus passionnés de musique connaissent forcément le _Live Aid. Ce concert mythique, donné à Londres et Philadelphie en 1985, par les plus grands groupes et chanteurs de toute la planète, le 13 juillet de cette année-là. Un événement unique dont l'objectif à l'époque était de lever des fonds contre la faim en Afrique. Et bien aujourd'hui en 2020, un habitant de Laval en Mayenne, originaire de Rennes, met en vente une pièce "collector" du groupe U2 : le pass que portait autour du cou son leader et chanteur Bono, pendant le Live Aid_. Et les bénéfices de cette vente seront reversés à du personnel soignant de l'Ouest de la France.

Donné par Bono en main propre

Comment Christophe Pime a-t-il réussi à se procurer ce pass du leader du groupe irlandais U2 ? Tout démarre au lendemain du concert londonien, le dimanche 14 juillet 1985. Le Lavallois travaille à l'époque dans le restaurant gastronomique de l'hôtel Mayfair de Londres. En cette chaude journée d'été, les membres du groupe irlandais viennent tailler la bavette. À table, ils chantent, rigolent tel un lendemain de fête. Bono et ses compères, à la fin du repas, prennent le café au bar de l'hôtel. "Avec des collègues nous débarrassons donc leur table et là je m'aperçois qu'à la place où étais assis Bono, il y a son passeport et son pass du concert. Je lui ramène donc au bar et il me dit : "je prends le passeport évidemment mais je vous laisse le pass si vous le voulez ?" J'étais ravi évidemment" sourit encore le Mayennais.

L'argent récolté par la vente du pass de Bono, leader du groue U2, sera reversé à du personnel soignant de Laval et Saint-Malo - Christophe Prime @DR

À l'hôpital de Laval et dans un Ehpad de Saint-Malo

Ce n'est tout de même pas un crève-cœur pour Christophe Prime, 56 ans, de se séparer de cette véritable relique qu'il a précieusement gardée depuis 35 ans. "Je l'ai mais ça ne m'apporte rien. J'aurais de toute façon toujours le souvenir de l'avoir eu entre mes mains. Mais à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose" explique celui qui travaille dans un lycée lavallois. Étant certain de la valeur d'une telle pièce, qui ne manquera pas d'attirer les collectionneurs, Christophe compte bien reverser l'argent récolté aux personnels soignants de l'hôpital de Laval. Sa femme y travaille, et il a pu, de fait, se rendre compte de leurs dévotions et de leurs difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire du coronavirus. "Les aides-soignantes et les infirmières par exemple ont des salaires moindres et leur conditions de travail sont d'autant plus dramatiques en ce moment" souffle-t-il.

Une partie de la somme récoltée sera également allouée au personnel de l'Ehpad des Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Malo, où ses parents vivent. Et vivent confinés. "Récemment j'ai rendu visite à mon papa. C'était très compliqué. Nous nous sommes parlés à travers une porte, il n'entendait pas grand-chose. Et puis la Sœur qui nous a conduits à lui a expliqué qu'à notre départ [lui et son frère, ndlr] elle devrait nettoyé et désinfecté les lieux pour les prochaines visites. Cet Ehpad, tout comme d'autres bien sûr, est en souffrance".

"Une pièce unique qui pourrait rapporter gros"

Christophe ne se fait pas d'illusion sur son pass "collector" de U2 lors du Live Aid en 1985. "C'est une pièce unique qui correspond à un moment magique. Vous avez peut-être vu le film sur le groupe Queen, Bohemian Rapsody, avec une scène du Live Aid. On se rend bien compte à quel point c'était énorme" raconte Christophe. Ce féru de musique devrait authentifier le pass du chanteur Bono, pour entre autre, garantir sa bonne foi. Aucun prix n'est fixé pour le moment pour le document collector. Ce sera au passionné de musique ou au collectionneur le plus offrant.

Si vous êtes intéressé par l'acquisition de cette pièce, vous pouvez écrire au vendeur à l'adresse mail suivante : passbonoliveaid@laposte.net