Un membre du gouvernement grec à Avignon

Le vice-ministre de la Culture en Grèce a visité le musée Angladon à Avignon. Nicholas Yatromanolakis, vice-ministre de la Culture en Grèce, en charge de la culture contemporaine, a découvert l’exposition "Also known as Man Ray. Une collection particulière". Le vice-ministre est à Avignon pour le Festival pour trois jours, mais il a souhaité découvrir les œuvres de Modigliani, Picasso ou Van Gogh au musée Angladon.