E-sport : l’équipe mosellane Helios Gaming participe aux mondiaux en Corée

Metz, France

Il fait partie des 300 meilleurs joueurs mondiaux. Martin Prête, alias Zhym, va représenter Helios Gaming avec Julien Gradys (Chatthon) et Zakaria Hail (Blyzes) en Corée du Sud, l'un des berceaux des jeux vidéos et de l'e-sport, le sport électronique. Une satisfaction pour le Messin de 19 ans : "C'est forcément une fierté de représenter la Moselle. Ça fait quatre ans que je joue à Hearthstone. Je me suis bien préparé mentalement et évidemment sur le jeu. Sur les dernières semaines, je jouais dix heures par jour environ." Hearthstone, c'est un jeu de cartes stratégiques, inspiré d'un autre univers plus connu : celui de World Of Warcraft.

Martin Prête, alias Zhyme (troisème en partant de la gauche) est le premier Mosellan à participer à une compétition de e-sport en Corée du Sud. © Radio France - Thomas Vichard

250 000 dollars pour le vainqueur

Cette qualification de trois joueurs pour les championnats du monde à Séoul, du 16 au 19 août, c'est une vraie belle performance pour l'équipe basée à Amnéville, déjà qualifiée lors d'une compétition similaire organisée à Las Vegas en juin dernier. On la retrouvera également à Bucarest, en Roumanie en octobre. Le joueur qui remporte la compétition empoche 250.000 dollars.

L'objectif pour Zhym, c'est de finir dans le top 8 : "Ce serait génial, et quand on finit dans les huit premiers on gagne 10.000 euros. Bien sûr, si je peux viser le podium je ne vais pas m'en priver, mais il y a vraiment tous les meilleurs joueurs, ça va être compliqué."

La Moselle : un partenaire officiel

Le 8 août dernier, Helios Gaming a signé un partenariat avec le département de la Moselle. Il devrait permettre de développer encore davantage la pratique du sport électronique. Mais aussi de la reconnaissance vis à vis des sports plus traditionnels comme le football ou le handball.

Un recrutement sur FIFA et Super Smash Bros Ultimate

Le développement d'Helios Gaming ne s'arrête pas là. Son champ d'action dans les jeux vidéos s'élargit même un peu plus avec la création d'équipes sur le jeu de simulation de football FIFA, sur Super Smash Bros Ultimate, mais aussi sur le jeu de tir tactique Rainbow Six Siege. Figurera notamment dans cette équipe de cinq joueurs le champion du monde 2016, originaire de Metz.