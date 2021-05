Un mètre de livres pour 10€ : l'opération déstockage d'Emmaüs 53 à Laval

Une vente de livres au mètre. C'était ce samedi à l'espace Emmaüs de Laval (Mayenne). 10 euros pour une pile d'ouvrages d'un mètre de hauteur. Un moyen de vider les stocks et d'attirer du monde.

Le taux de change du livre n'a jamais été aussi bas à Laval. Une pile d'un mètre d'ouvrages pour 10 euros. Ça se passe à l'espace Emmaüs 53. Les bénévoles ont organisée une vente, non plus à l'unité mais à la mesure. Un moyen de vider les stocks qui se sont bien remplis pendant l'épidémie de Covid.

Une bibliothèque pour une poignée d'euros

Charlie et Bernadette auraient mieux fait d'amener une brouette. Ils repartent avec des livres anciens plein les bras, des ouvrages de Balzac et des recueils de poésies. "C'est ce qu'on aime, avec l'odeur du livre. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais sur nos téléphones", s'amuse Charlie. On distingue à peine sa tête derrière la pile de bouquins qu'il transporte. "On en a eu pour 4,50€ et on a donné 5€, parce que vraiment ce n'est rien", dit-il.

Sylviane Perati, vice-présidente d'Emmaüs 53 Copier

Sylviane Perati, vice-présidente d'Emmaüs 53, mesure les piles de livres avec de grosses règles jaunes, comme à l'école : "Là vous avez un mètre de livres, et puis on a fait des petites réglettes à 50 centimètres pour les gens qui en prennent un peu moins." Il ne s'agit pas de choisir une pile déjà prête, mais bien d'empiler soi-même les ouvrages de son choix. "On a mis de tout", précise Sylviane Perati, "vous avez des livres scolaires, vous avez des romans, des livres pour enfants, de l'histoire...on a mis de tout !"

Après le gros succès de ce premier jour, l'espace Emmaüs de Laval réitère l'opération mercredi prochain.