Un millier de randonneurs pour les 20 ans de l'Enjambée creusoise à Bourganeuf en Creuse

L'Enjambée creusoise souffle sa vingtième bougie ce dimanche 28 mai à Bourganeuf en Creuse. Pour l'occasion, ce rassemblement de randonneurs ne bat pas son record de participation mais enregistre une belle affluence avec mille participants attendus.

ⓘ Publicité

La fête de la rando avec des participants de toute la France

Quatre parcours sont proposés, tous au départ de la place de la mairie : 30 km, 20 km, 12km et 5 km. Premier départ à 9h Les circuits ont été tracés par le club de randonnée pédestre de la commune, Lou Chami Bourganiauds. Christiane Ribière en est la présidente : "Les marcheurs viennent de toute la France, avec une quarantaine de départements représentés." Les bénévoles sont à pied d'œuvre depuis novembre pour débroussailler les chemins.

Le record de participation date de 2012 avec 1.750 randonneurs. La crise sanitaire a marqué un coup d'arrêt. En 2022 pour la reprise, il y avait 820 randonneurs. Pour l'édition 2023, les inscriptions sont possibles sur place le matin même. Des groupes musicaux vont animer les rues de Bourganeuf et un marché de producteurs se tiendra de 11h à 18h place du mail et dans les rues du bourg. Les marcheurs seront aussi ravitaillés avec abricots et gouda notamment.