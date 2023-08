Un million de visiteurs pour la grotte Cosquer à Marseille

Cosquer Méditerranée a été inaugurée en juin 2022. Depuis, en un peu plus d'un an, un million de visiteurs ont poussé les portes de cette réplique de grotte immergée, découverte en 1985 par la plongeur cassidain Henri Cosquer, dans les profondeurs des calanques.

Le gestionnaire du site, la société Kléber Rossillon, se félicite d'avoir atteint ses objectifs "avec une fréquentation qui atteint les prévisions, malgré les récents événements et une conjoncture impactant le secteur du tourisme ces dernières semaines".

Une grande soirée le 31 août

Pour fêter ça et lancer officiellement le compte à rebours vers le millionième visiteur, Cosquer Méditerranée organise un évènement : une grande soirée festive, le jeudi 31 août.

À partir de 18 heures, des buvettes seront installées autour du bassin de Cosquer Méditerranée. Le soir, Cosquer Méditerranée propose une visite de la grotte, suivie d'un banquet pour la somme de 25 euros.

Des ateliers créatifs et pédagogiques, comme la participation à une fresque, et un spectacle sons et lumières sont proposés gratuitement en accès libre.

Les réservations sont possible sur le site www.grotte-cosquer.com .