Floirac, France

22h40, samedi, fin du concert de Florent Pagny à Bordeaux Métropole Arena. La salle se vide de ses 6000 spectateurs. Côté navette TBM, reliant l'Arena à Stalingrad ou Porte de Bourgogne, tout est fluide et les départs s'enchaînent. C'est en revanche plus laborieux côté parking. La tactique de Marie-Claire, venue d'Ambarès, pour patienter c'est de surtout rester zen : "J'en profite pour fumer une petite cigarette avant de me précipiter dans la voiture. De toute façon, ce n'est pas la peine de se presser, autant attendre ici !"

C'est vraiment le bordel." Franck

Au deuxième étage du parking, coincé dans sa voiture depuis 20 minutes, Franck a du mal à garder son calme : "C'est vraiment le bordel. Je n'arrive pas à comprendre comment une structure neuve peut être aussi mal organisée, c'est dommage. En plus niveau sécurité, je me pose des questions, s'il fallait évacuer tout le monde rapidement ce serait _le souk_."

Des centaines de véhicules à la queue leu leu pour sortir du parking de l'Arena. © Radio France - Olivia Chandioux

Une heure et demie pour sortir du parking

Au 4ème et dernier étage du parking, Marie-Claire est désormais loin de la zen attitude de tout à l'heure : "Il est 23h21, cela fait exactement 17 minutes que je n'ai pas bougé d'un centimètre donc il y a vraiment _un gros gros problème_. Je suis déjà allée au Stade de France, il y avait bien plus de voitures et pourtant la sortie du parking se passait bien mieux ! Il faudrait revoir tout ça ! " La seule fausse note de la soirée pour cette fan de Florent Pagny. Elle aura mis quasiment une heure et demie à sortir du Parking de l'Arena.