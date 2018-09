Le Mans, France

Lucienne Renaudin Vary pourrait faire son grand retour sur scène samedi 29 septembre. Elle est au programme des Automnales, qui ont lieu au théâtre des Quinconces au Mans. La jeune trompettiste de 19 ans n'a pas effectué un seul concert depuis son grave accident de la route, fin août. Elle avait été gravement brûlée au dos et au bras gauche, l'obligeant à annuler plusieurs représentations.

Lucienne Renaudin Vary est rentrée chez elle, au Mans, depuis quelques semaines. Elle doit suivre des soins à domicile, mais elle veut absolument faire ce concert samedi soir. "Elle s'accroche à ça. Un concert au Mans, c'est moins fatiguant, il n'y a pas de déplacement à effectuer. Ça va être douloureux physiquement pour elle, mais ça lui redonne le moral", confie sa mère, jointe au téléphone.

Une nouvelle greffe de peau mardi à Nantes

La trompettiste, lauréate des Victoires de la musique classique en 2016, qui a sorti un album The voice of the trumpet en 2017, doit retourner à l'hôpital de Nantes mardi. Elle va avoir une greffe de peau à son bras gauche, quatre jours seulement avant la date du concert. Si tout se passe bien, elle pourra rentrer chez elle mercredi pour se reposer et préparer son concert.