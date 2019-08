Un mois d'août d'exception et une fréquentation record depuis 2000 au Futuroscope de Poitiers

Très bel été pour le Futuroscope de Poitiers : le parc de loisir a reçu 560.000 visiteurs depuis le 1er juillet et les vacances estivales ne sont pas terminées.

Poitiers, France

Un mois d'août exceptionnel

Sur le seul mois d’août, le parc a reçu plus de 340.000 visiteur, soit 10% de plus par rapport à août 2018. Le Parc a même enregistré une journée record estivale de 18.481 visiteurs le mardi 13 août. Il faut remonter à l’année 2000 pour atteindre un si grand nombre de touristes sur une seule journée !

Futuropolis a été un succès auprès des familles

« Le Parc a accueilli plus de familles cet été (+11%), intégrant une présence plus forte de jeunes enfants », explique Rodolphe Bouin, Président du Directoire du Futuroscope. A l’évidence pour lui, « Futuropolis, la ville des enfants », nouvel espace ludique de plein air orienté vers les moins de 10 ans, a trouvé un certain écho !

Futuropolis, un espace dédié aux familles et aux moins de 10 ans © Radio France - Futuroscope

Chouchouter le public, nouvelle politique du parc

Outre les performances de fréquentation, le parc relève une progression de la note de satisfaction des visiteurs. Il faut dire que le site fait tout pour « chouchouter » son public : animations dans les allées, distribution de boissons dans les files d’attente, brumisateurs, ombrelles et coussins mis à disposition, etc…

« Des petites attentions qui font aujourd’hui la différence… Accueillir nos visiteurs comme s’ils étaient les premiers de la saison, c’est bien le sens de notre démarche », insiste Rodolphe Bouin.

Offre diversifiée en intérieur et en extérieur

Le Futuroscope a multiplié les innovations cet été en proposant un show aquatique unique dans l’univers des parcs d’attraction, « Aquajump », (en lien avec l’équipe technique de Franky Zapata), un dîner thématisé inspiré de l’expérience de Thomas Pesquet (en écho au film 4K retraçant son aventure spatiale proposé au Kinémax, plus grand écran d’Europe) et des scènes musicales ouvertes faisant appel aux talents locaux ou même aux salariés du Parc. Avec des attractions en intérieur, climatisées, le parc de loisirs poitevin n'a pas souffert des canicules estivales.

Installé dans la Vienne, près de Poitiers, le Futuroscope est le 1er parc d’attractions créé en France en 1987. Il accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Plus de 50 millions depuis son ouverture.