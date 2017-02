À un mois de la Biennale du Design, déjà un petit frémissement dans l'air ?

La Biennale commencera dans un mois, si les organisateurs ont des indicateurs positifs, les hôteliers ne s'attendent pas à une arrivée massive de touristes.

La Biennale commence dans un mois, du 9 mars au 9 avril prochain, le design s'installe un peu plus que d'habitude à Saint-Étienne. Il y aura 500 projets d'exposants venus de 40 pays. La dernière édition avait comptabilisé en tout 208 000 visiteurs.

Ludovic Noel, l'ancien directeur de la cité du design, qui a démissionné le mois dernier pour prendre un poste à Paris mais qui est encore aux manettes pour quelques semaines, veut y croire. D’après lui, tous les feux sont au vert pour que la biennale accueille autant voire plus de monde encore qu'en 2015 :"Le premier indicateur, ce sont les visites scolaires. On accueille 18 000 scolaires, c'est énorme et les réservations sont encore plus rapides qu'en 2015 alors que c'était déjà pour nous une année exceptionnelle".

L'autre indicateur, cela pourrait être les réservations dans les hôtels. Jacques Stribick est le président de la branche hôtellerie de l'UMIH 42, le syndicat hôtelier dans le département. Il enregistre quelques réservations pour l'ouverture et la fermeture de la biennale, mais selon lui, ce n'est pas le type d'évènement qui remplit les hôtels.

Il ne faut jamais perdre de vue que cette manifestation a quand même un caractère technique. C'est un thème qui n'est pas grand public comme la bande dessinée ou un festival de films. Ce n'est pas un défaut, c'est ainsi. (Jacques Stribick, UMIH 42)

Investir les locaux désaffectés de la rue de la République

Les expositions auront lieu dans les locaux de la cité du design mais aussi dans le "off", c'est à dire ce qu'il se passe ailleurs en ville. C'est un enjeu de taille notamment pour la rue de la République, là-bas, des locaux commerciaux désaffectés vont être investis par un certain nombre d'artistes. L'objectif, c'est aussi de redynamiser cette rue mais pour l'instant, les commerçants restent majoritairement sceptiques.

C'est le cas des chocolats et dragées Coulois. Ils sont là depuis 1949 et Laurence la mère veut bien croire à cette biennale dans sa rue. Sauf, qu'elle aimerait en entendre un peu plus parler.

Je pense qu'il n'y pas assez de dynamisme autour de la biennale. Parce que pour bouger la rue de la République, il en faut hein ! (Laurence, commerçante)

Pierre est le patron du magasin France Litterie, il souhaite prendre ce qu'il y a prendre, c'est à dire "de la visibilité". Mais il ne s'emballe pas : "On va en entendre parler une semaine avant que cela démarre, pendant le mois ou cela va fonctionner et après ce sera terminé" explique-t-il.